Humanitarian flight lulan ang 230 Ukrainian evacuees darating sa Regina ngayong Lunes

Sinabi ng probinsyal na gobyerno na ang siyam na oras na flight mula sa Warsaw, ang kapitolyo ng Poland, ay inaasahan na darating ng 5:05 p.m. Central Standard Time CST ngayong Lunes, umabot sa target na petsa ng provincial immigration minister.

Ang mga pasahero ay inaasahan na gugugol ng tatlo o apat na oras sa customs processes bago umalis sa paliparan.

Isang grupo ng mga probinsyal at lokal na opisyal ang inaasahan na pupunta roon kasama si Regina mayor Sandra Masters at si Terry Dennis, ang legislative secretary para sa Saskatchewan-Ukraine relations at MLA (Member of Legislative Assembly) para sa Canora-Pelly.

Noong kalagitnaan ng Hunyo, sinabi ni Saskatchewan Minister of Immigration and Career Trainina Jeremy Harrison na nais niyang maging seamless at straightforward ang transition process para sa mga evacuee na darating.

Ang mga taong ito ay nagdusa mula sa overwhelming circumstances sa Ukraine at sa pagpunta rito mula sa kabilang dako ng mundo, aniya.

Ang media ay hindi inaasahan na magkakaroon ng oportunidad na makausap ang mga pasahero sa paliparan ngayong Lunes ng gabi.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.