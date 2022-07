Bakit limitado ang options kung nais ng employer mong bumalik ka na sa opisina

Habang ang mga employer ay maaaring luwagan ang mga panandaliang paghihigpit, dapat din nilang ikonsidera kung paano nagbago ang work environment mula nang magsimula ang COVID-19 noong 2020, at napatunayan na ang flexible arrangements ay posible at kung ano ang nararamdaman ng mga empleyado tungkol sa pagbabalik sa in-person na trabaho, sabi ng mga eksperto sa Canada.

Pinatunayan ng mga empleyado — at least sa kanilang sariling isip — na sila ay produktibo, at mas produktibo pa, habang nagtatrabaho sa bahay, ani Janet Candido, isang human resources (HR) consultant na nakabase sa Toronto. Kaya, nandoon ang pushback.

Sinabi ni Nadia Zaman, isang employment lawyer sa Rudner Law sa Markham, Ont., na siya at ang kanyang mga katrabaho ay nakakatanggap ng dumadaming bilang ng mga katanungan tungkol sa pagbabalik opisina nitong mga nakaraang buwan.

Ang mga employer ay maaaring idikta kung ang mga empleyado ay magtatrabaho sa bahay o kailangan bumalik sa opisina — kung ganap na babalik o magtatrabaho ayon sa isang hybrid model — puwera na lang kung nagkaroon ng ibang kasunduan bukod dito, ani Zaman sa isang interbyu.

May ilang exceptions, karamihan ay limitado sa mga lihitimong pangangailangan para sa accommodation o konkretong mga alalahanin tungkol sa kaligtasan.

Ngunit sinabi ni Zaman na ang mga empleyado ay walang karapatan na mamili kung saan sila magtatrabaho puwera na lang kung mayroon silang ganoon na karapatan bago magpandemya. Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.