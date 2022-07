275 parking tickets ang inisyu sa Canada Day enforcement sa Ottawa

Sa isang tweet, sinabi ng bylaw officials na ang towing ay naganap sa loob ng downtown vehicle control zone.

Ang zone ay kapareho ng sinet up noong huling bahagi ng Abril para sa Rolling Thunder motorcycle rally, at kinokober ang malaking bahagi ng downtown area. Sa loob nito, hindi pinapayagan ang street parking at walang protest vehicles na pinahihintulutang makapasok hanggang 6 n.u. sa Lunes. Ang zone ay aabot sa kanluran ng Albert Street hanggang sa Bayview station at sa silangan ng Byward Market para sa Canada Day.

Noong Huwebes ng gabi, apat na tao ang inaresto malapit sa National War Memorial.

Sinabi ng Ottawa Police Service na iniimbestigahan nito ang insidente, kasama ang pagre-review ng bidyo.

Sa inisyal nitong imbestigasyon nakita na ang interaksyon sa isang opisyal ay naging komprontasyonal at isang pulis ang nasakal, itinuweet ng police service. Hindi pa klinaro ng pulisya kung sangkot sa insidente ang isa o dalawang opisyal.

Bagama’t may mga pag-aresto na naganap, sinabi ni Ottawa Mayor Jim Watson na ang enforcement efforts ay tila gumagana nang mahusay, kumpara sa okupasyon na nagtagal ng ilang linggo sa mga kalsada ng Ottawa nitong unang bahagi ng taon.

Sa tingin ko mas handa tayo at mas maraming police officers mula sa iba’t ibang hurisdiksyon ang pumunta para tumulong ngayong weekend, ani Watson sa isang Canada Day event ngayong Biyernes ng umaga.

Palaging isang malaking araw sa Ottawa ang pagdiriwang ng Canada Day. Nais natin siguraduhin na pupunta ang mga tao rito at magkakaroon sila ng isang enjoyable, ligtas at masayang karanasan.

Ang mga organizer ay magkakaroon ng isang freedom music concert tampok ang mga entertainer na naging popular sa Freedom Convoy para sa pagtatanghal sa isang entablado na sinet up sa harap ng Parliament Hill sa Wellington Street.

Ang mga nagpoprotesta ay nagpaplano rin na magmartsa ngayong Biyernes sa Parliament Hill at magsagawa ng isang dance party.

Tulad ng naganap na Rolling Thunder motorcycle rally (bagong window) noong Abril, marami sa Canada Day events (bagong window) ang inayos ng Veterans 4 Freedom (V4F), isang grupo na binuo ng mga sentral na pigura na kasangkot sa ilang linggong winter protests ng Freedom Convoy.

Ang mga organizer ay nagplano rin ng isang old-fashioned family picnic sa Strathcona Park ngayong Biyernes ng umaga, ngunit ang event ay nakansela.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Radio-Canada