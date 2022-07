Saskatchewan Rattlers ipinagdiwang ang Filipino Heritage Month

Kaya naman it made sense para sa Rattlers at sa Filipino community ng Saskatoon na magsama para maglaro at manood ng basketball ngayong linggo.

Nakausap ng host ng Saskatoon Morning na si Leisha Grebinski ang organizer ng event na si Chris Rod.

Isang episode ng Saskatoon Morning na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.