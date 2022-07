Sa Canada Day message ni Trudeau, ang bandila aniya ay pangako ng mas magandang buhay

Sinabi ng prime minister na ang national holiday ay isang oportunidad para mag-commit sa mga values na nagrerepresenta sa Maple Leaf, dagdag pa niya ang watawat ay higit sa isang simbolo.

Ito ay isa ring pangako — isang pangako ng oportunidad, isang pangako ng kaligtasan para sa mga tumatakas sa karahasan at digmaan at isang pangako ng mas magandang buhay, aniya.

Kasama ang mga taong nagdiriwang ng naturang holiday, ang convoy protesters na laban sa mga paghihigpit ukol sa COVID-19 — na kadalasang dala-dala ang mga watawat ng Canada — ay magtitipon din sa Ottawa ngayong Biyernes.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng prime minister na ang Canada, na tahanan ng 38 milyon na tao, ay malakas dahil sa diversity nito, mula sa mga taong katutubo (Indigenous) hanggang sa mga tao na kakalipat lamang sa bansa.

Anupaman ang paniniwala natin, saan man tayo ipinanganak, anuman ang kulay ng ating balat, anuman ang wika na sinasalita natin o sinuman ang ating minamahal, tayong lahat ay pantay-pantay na miyembro ng dakilang bansa na ito, aniya. At ngayong araw ipinagdiriwang natin ang lugar na tinatawag natin na tahanan.

Nagsalita rin ang prime minister tungkol sa historic wrongs ng Canada, at sinabi na habang hindi natin mababago ang kasaysayan, maaari tayong magtulungan para itaguyod ang mas magandang hinaharap.

Sa kanyang opisyal na mensahe para sa Canada Day, sinabi ni Gov. Gen. Mary Simon na dapat sama-samang magtulungan ang Canadians para itaguyod ang isang inclusive na lipunan.

Hinikayat niya ang mga tao na maging mabuti sa isa’t isa, matuto mula sa isa’t isa at makinig sa mga taong katutubo (Indigenous Peoples), ang orihinal na may-ari ng lupain na tinitirhan natin.

Ang Governor General ay nakatakdang magbigay ng talumpati sa mga pormal na selebrasyon sa Ottawa ngayong Biyernes, na dadaluhan din ng prime minister.

Ang Indigenous Peoples ng Canada ay ang First Nations, Métis at Inuit na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Isang artikulo ni Marie Woolf (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.