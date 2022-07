Freedom Convoy protesters nagbalik sa Ottawa para sa Canada Day

Ang iba’t ibang events ay nakatakdang isagawa sa downtown core ngayong araw, simula 9 n.u. na may old-fashioned family picnic sa Strathcona Park tampok ang isang talumpati mula kay James Topp.

Si Topp, na isang beterano na nagmartsa sa buong Canada para magprotesta laban sa COVID-19 vaccine mandates, ay winakasan ang kanyang paglalakbay kasama ang mga tagasuporta noong Huwebes sa National War Memorial.

Ang beterano na si James Topp, nakasuot ng orange vest, ay napapaligiran ng kanyang mga tagasuporta habang siya ay dumating sa Hog's Back Park sa Ottawa noong Hunyo 30, 2022. Litrato: CBC / Jean Delisle

Sinamahan siya sa isang bahagi ng kanyang final leg ni Conservative Party of Canada leadership hopeful Pierre Poilievre (bagong window).

Matapos ang mga talumpati sa war memorial noong Huwebes ng gabi, sinabi ng pulisya ng Ottawa na inaresto nila ang apat na tao (bagong window), kabilang ang para sa pang-aasulto sa mga pulis, at sila ay patuloy na nag-iimbestiga.

Martsa, dance party pinlano

Kasunod ng isang picnic ngayong Biyernes, ang mga organizer ay magkakaroon ng isang freedom music concert tampok ang mga entertainer na naging popular noong Freedom Convoy dahil sa pagtatanghal sa isang entablo na itinayo sa harap ng Parliament Hill sa Wellington Street.

Ang mga nagpoprotesta ay nagpaplano rin na magmartsa sa Parliament Hill at magsasagawa ng isang dance party doon.

Tulad ng naganap noong Rolling Thunder motorcycle rally (bagong window) noong Abril, marami sa Canada Day events (bagong window)ay inayos ng Veterans 4 Freedom (V4F), isang grupo na binuo ng mga sentral na pigura na kasangkot sa ilang linggong winter protests ng Freedom Convoy.

Sinabi ni Andrew MacGillvray, isang beterano at miyembro ng Veterans 4 Freedom V4F steering committee, na habang libo-libong tao ang inaasahan, mahirap tantiyahin kung ilan ang talagang dadalo.

Umaasa kami na pupunta ang maraming iba’t ibang grupo na naapektuhan ng mandate, aniya.

Whether ito ay paramedics, whether ito ay postal workers o mga karpintero o, alam mo ‘yun, mga guro at lahat ng iba’t ibang propesyonal o manggagawa — sa buong bansa — na negatibong naapektuhan ng mandate.

Sinabi ng mga opisyal ng pulisya na papayagan nila ang mga legal na protesta ngunit pahihintuin pa rin ang mga ilegal na aktibidad (bagong window), tulad ng pagtatayo ng mga istruktura o mga speaker na walang permit o gagawa ng mga pagbabanta ng isang okupasyon.

Nagplano kami, naghanda kami at mayroon kaming resources, ani Steve Bell, ang interim police chief ng Ottawa, nitong unang bahagi ng linggo.

Isang tao ang hinuli ng pulis sa labas ng National War Memorial. Sinabi ng pulisya ng Ottawa na inaresto nila ang apat na tao noong Huwebes sa gitna ng mga pagtatalumpati. Litrato: CBC

‘Hindi namin ookupahan ang inyong lungsod’

Hindi malinaw kung ang mga nagpoprotesta ay nag-apply ng permit o nakatanggap ng permit para sa mga planadong events. Sinabi ni MacGillvray na ang kanyang grupo ay in contact sa mga pulis at alam nila na sila ay nasa ilalim ng malaking pressure.

Sinabi niya na inilipat ng Veterans 4 Freedom V4F ang ilang events mula sa harap ng Korte Suprema ng Canada sa Strathcona Park para maibsan ang trapiko sa downtown.

Kami ay magiging payapa. Kami ay susunod sa batas. At kung gustong subukan ng pulisya na pigilan kami para sa mapayapang pagpoprotesta sa Parliament Hill, eh ‘di wala kaming magagawa. Kailangan namin harapin iyon ‘pag nagkataon, ani MacGillvray.

Pero mula sa amin, ito ay magiging mapayapa wala ng iba. At kami ay susunod sa batas, at ang organisasyon namin ay may code of conduct at hindi kami lalabag sa batas sa anumang hugis o anyo.

Habang ang Veterans 4 Freedom V4F ay inaayos ang marami sa mga Canada Day event, ang ibang grupo ay patuloy na nagtatago ng mga hinaing kasama ang ilang tao mula sa gobyerno — at inorganisa nila ang kanilang sarili bilang Canadian Citizens Coalition.

Kami ay mga Canadian din. Ipagdidiwang namin ang Canada sa araw na iyon. Mayroon kaming karapatan na gawin iyon at mayroon kaming karapatan na gawin iyon kung saan namin gusto, ani MacGillvray.

Hindi namin ookupanhan ang inyong lungsod. Nagkataon lang na nakatira kayo sa kapitolyo ng bansa.

Ang protesters na nagtipon sa Wellington Street sa Ottawa sa Freedom Convoy protest na naganap noong unang bahagi ng taon (archives). Litrato: (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Kasama sa mga planadong event ang pagpapakita ni Josh Barber, na kilala ng mga tagasuporta bilang Mr. Freedom para sa kanyang Braveheart-inspired na kasuotan. Ang social media following ni Barber ay lumago mula nang magwakas ang Freedom Convoy, at lumahok din siya sa ilang mga protesta sa Ontario mula noon.

Kabilang sa mga miyembro ng Veterans 4 Freedom V4F si Tom Marazzo, na inimbitahan na pumunta at tulungan na patakbuhin ang Freedom Convoy.

Ang lalaki na nag-imbita sa kanya, si James Bauder, ay nahaharap sa mga kaso sa Ottawa at patuloy na nagpoprotesta sa British Columbia. Si Bauder ang responsable sa paglikha ng Canada Unity group at website na tumulong idebelop ang unang convoy plan (bagong window) na pumunta sa Ottawa at barahin ang downtown ng mga behikulo.

Si Daniel Bulford, ang isa pang pangunahing organizer na tumulong ayusin ang Freedom Convoy, ay sumama rin kay Topp para sa final leg ng kanyang paglalakbay.

Si Bulford ay dating Royal Canadian Mounted Police RCMP officer na nasa security detail ng prime minister bago nag-quit matapos tumanggi na magpabakuna laban sa COVID-19. Siya ang pinuno ng seguridad ng convoy, at ipinagmalaki na may malakas na relasyon sa mga ahensya ng pulisya.

Isang artikulo ni David Fraser (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.