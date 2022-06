Natatakot sa isa pang COVID-19 wave, Canada hinikayat ang mga tao na magpa-booster

Sinabi ni Dr. Theresa Tam, ang chief public health officer ng Canada, na habang ang mga kaso ng COVID-19 ay kasalukuyang nananatili na stable, ang mga opisyal ay naghahanda sa muling pagbabalik nito sa huling bahagi ng tag-init at unang bahagi ng taglagas habang ang immune-evasive variants tulad ng BA.4 at BA.5 ay naging laganap at ang bansa ay papasok sa isang respiratory virus season.

Sinabi ni Tam na ang best defence laban sa inaasahan na wave ay maging up to date sa mga COVID-19 shot.

Ang unang serye ng mga bakuna — ang unang 2 dosis ng COVID-19 vaccine — ay hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon at ang ikatlong dose ay kailangan para sa lahat ng adults at para sa ilang high-risk adolescents, aniya.

Ipinahiwatig ng datos ng gobyerno na ang unang dalawang shots ay nagbibigay ng kaunting proteksyon laban sa Omicron infection — Halos walang proteksyon, ani Tam nitong unang bahagi ng buwan — at ang datos mula sa ibang mga bansa ay ganito rin ang iminumungkahi na ang primary series ay nagbibigay ng negligible levels of protection laban sa transmission.

Ang unang dalawang dosis ay nao-offset naman ang posibilidad ng severe outcomes tulad ng pagkakaospital at kamatayan ngunit ang proteksyon ay humihina sa paglipas ng panahon, kaya kailangan ng ikatlong dose para i-jump start ang immune response, ani Tam.

Canada nahuhuli sa ibang mga bansa sa booster dose coverage

Sinabi ni Tam na ang benepisyo ng ikatlong dose ay kilala na. Aniya, batay sa datos na nakolekta noong Abril at Mayo ngayong taon, nang napakataas ng Omicron activity sa Canada, ang mga tao na may booster shot ay limang beses na mas hindi maoospital at pitong beses na mas hindi mamamatay mula sa virus kaysa sa mga walang bakuna.

Ang Canada ay nahuhuli kaysa sa mga developed countries sa booster dose coverage. Ayon kay Duclos, 60% lamang ng adults na nakakuha ng unang dalawang dosis ay bumalik para magpaturok ng ikatlo. Ang rates ay mas mataas sa ibang bansa tulad ng Japan at United Kingdom U.K.

Sinabi ni Duclos na bawat Canadian adult ay dapat may at least isang dose ng COVID-19 vaccine sa nakaraang siyam na buwan. Ang Canadians na nagpabakuna noong huling tag-araw ay hindi na up to date, aniya, at kailangan nilang magpaturok ngayon ng booster.

Dahil dito, sinabi ni Duclos na hindi na tatawagin ng Canada ang mga tao na may dalawang dosis na fully vaccinated. Ngunit hindi niya sinabi kung ia-adjust ang vaccine mandates ng gobyerno para imandato ang mga tao na magkaroon ng tatlong dosis ng COVID-19 vaccine.

Nakalipas na COVID infection hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon: Tam

Ang nakalipas na COVID infection ay hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon, ani Tam. Sinabi niya na ang ilang Canadians ay nasa ilalim ng false impression na ang dalawang dosis ng COVID vaccine at ang isang past infection ay nagdudulot ng sapat na coverage.

Ang infection-related immunity, partikular ang relasyon nito sa Omicron, ay maaaring humina sa paglipas ng panahon. Marami pang ibang rason para magpabakuna, ani Tam, tinukoy niya ang posibilidad na ang booster dose ay maaaring babaan ang panganib na magdebelop ang mga tao ng long COVID symptoms.

Sinabi ni Tam na hindi dapat maghintay ang mga tao para sa Omicron-specific vaccine.

Habang ang major vaccine manufacturers tulad ng Moderna at Pfizer ay kasalukuyang nagdedebelop ng mga produkto na ginawa para sa kasalukuyang strain, sinabi ni Tam na maaaring abutin ng ilang buwan bago aprubahan ang mga produkto na ito ng Health Canada regulators para gamitin sa bansa.

Samantala, inirerekomenda naman ng National Advisory Committee on Immunization (NACI), na lahat ng adults ay dapat magpa-booster. Ang mga nagkaroon ng COVID-19 ay dapat maghintay ng tatlong buwan mula nang sila ay ma-diagnose bago magpaturok ng booster shot.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.