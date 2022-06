Trudeau nangako na bibigyan ang Ukraine ng modernong military equipment

Ito ay parte ng overall push ng North Atlantic Treaty Organization NATO , na nagsabing tutulungan ang eastern European country na magbago at maging isang modernong military kit.

Sa pagtatapos ng summit ng mga lider ng North Atlantic Treaty Organization NATO sa Madrid, inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau na ang Canada ay pina-finalize ang isang kasunduan para bigyan ang Ukraine ng 39 armoured combat support vehicles (ACSVs). Ang mga ito ay para dapat sa Canadian Army at nasa proseso na na mai-deliver, ngunit sa halip ito ay ida-divert.

Bukod pa roon, ang mga Ukrainian ay makakakuha ng dagdag na anim na high-resolution cameras para gamitin sa kanilang highly effective Bayraktar drones na gawa ng Turkey, na pinuri dahil sa accuracy nito sa pagtira sa mga Russian na tangke at armoured personnel carriers.

Ang kasunduan ay magbibigay ng armoured support vehicles, na eksklusibong inilaan para sa pagta-transport ng mga sundalo at in-service package at ipo-provide ng manufacturer na General Dynamics Land Systems-Canada, na nakabase sa London, Ont. Ito ay naiiba mula sa infantry fighting vehicles, na may isang turret at 25-millimetre cannon.

Ang Canadian Army ay umorder ng 360 na armoured support vehicles at sinabi ng isang senior government official, na nagsalita sa background bago ang pag-aanunsyo, na may pangako na palitan ang kukunin mula sa stock ng militar.

Sinabi ng source na ang mga behikulo ay inaasahan na magagamit na ng mga sundalong Ukrainian ngayong tag-init, matapos ang kaunting training.

Ang pinakahuling donasyon ng equipment ay uubusin ang $500 milyon na itinabi ng Liberal na gobyerno para sa military gear upang suportahan ang Ukraine.

Ang anunsyo ay dumating isang araw matapos ipahayag ng Canada na pumirma ito ng isang kasunduan sa Latvia para tulungang palakasin ang North Atlantic Treaty Organization NATO battle group sa Baltic country upang ito ay maging brigade size, na minandato ng alliance leaders.

Sinabi ni Trudeau na ang desisyon ay mangangahulugan na kailangan magpadala ng dagdag na mga sundalong Canadian.

PANOORIN | Canada dadagdagan ang bilang ng mga sundalo sa Latvia habang pinalakas ng NATO ang presensya sa Europa:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Bahagi ng artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.