Anak ng dating diktador, Ferdinand Marcos Jr., nanumpa bilang presidente ng Pilipinas

Nakamit ni Marcos Jr. ang isang landslide victory sa halalan noong isang buwan, nakatulong sa kanya ang sinasabi ng mga kritiko na decades-long effort para baguhin ang pagkakaunawa ng publiko sa pamilya na namuhay nang marangya sa pamumuno ng isa sa pinakakilalang kleptokrasya sa buong mundo.

Sa isang talumpati na in-echo ang kanyang campaign slogan na magkaisa, si Marcos Jr., na mas kilala bilang Bongbong, ay nangako na dadalhin niya ang bansa sa tagumpay sa ilalim ng kanyang pamumuno sa pamamagitan ng mga polisiya na makikinabang ang lahat, at pinasalamatan ang taumbayan para sa paghahatid ng tinatawag niyang pinakamalaking electoral mandate sa kasaysayan ng demokrasya sa Pilipinas.

Hindi kayo madidismaya, kaya huwag kayong matakot, aniya sa inauguration ceremony, kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang kapatid na si Imee, isang senador, at 92 taong gulang na ina na si Imelda, isang dating four-time congresswoman, na nakaupo malapit sa kanya.

Si Marcos Jr., 64-anyos, ay pinuri rin ang pamumuno ng kanyang yumaong ama, ngunit sinabi na ang kanyang presidency ay hindi tungkol sa nakaraan, bagkus tungkol ito sa mas magandang kinabukasan.

Nakilala ko dati ang isang lalaki na nakita kung gaano kaliit ang nakamit mula nang makamtan ang kalayaan … pero nagawa niya ito minsan kasama ang kinailangan na suporta, minsan wala, aniya.

Dating first lady Imelda Marcos kasama ang kanyang anak sa inauguration ceremony. Litrato: Reuters / Eloisa Lopez

Kaya ito rin ang gagawin ng kanyang anak. Hindi kayo makakakuha ng excuses mula sa akin." Dagdag pa niya: Hindi lilingon na may galit o nostalgia.”

Ang nakatatandang Marcos ay namuno sa Pilipinas mula 1965 sa loob ng dalawang dekada, halos kalahati noon ay sa ilalim ng martial law, na tinulungan siyang patagalin ang kanyang hawak sa kapangyarihan hanggang mapatalsik at umalis ang kanyang pamilya patungong exile noong 1986 people power revolution.

Pamilya itinanggi ang mga akusasyon ng pagnanakaw mula sa estado

Libo-libong kalaban ni Marcos ang nakulong, pinatay o naglaho sa panahon ng kanyang pamumuno, at ang pangalan ng pamilya ay naging kaparehas ng cronyism, karangyaan at pagkawala ng bilyong-bilyong dolyares mula sa kaban ng estado. Itinanggi ng pamilya Marcos ang mga akusasyon ng pagnanakaw.

Daan-daang aktibista ang inaasahan na magpoprotesta laban sa inagurasyon ni Marcos Jr., nagalit dahil sa kampanya na pinalakas ng makapangyarihang network ng mga tagasuporta at social media influencers na determinadong burahin ang mga makasaysayang salaysay tungkol sa Marcos era.

Ang dating senador at congressman ay nangampanya sa ilalim ng slogan na sama-sama, tayo ay babangon muli, na nag-invoke ng nostalgia para sa pamumuno ng kanyang ama, na inilarawan ng kanyang pamilya at mga tagasuporta na isang golden age para sa Pilipinas, isang dating kolonya ng Estados Unidos.

Umaasa sa kanya ang mga botante na matutupad ang pangakong lumikha ng mga trabaho at pababain ang presyo ng mga bilihin sa isang bansa na may 110 milyon na tao, halos isang quarter ay nabubuhay sa mas kaunti pa sa $2 U.S. kada araw.

Sa makaantig damdamin na 30 minuto na talumpati, nangako si Marcos Jr. ng mga reporma sa edukasyon, i-improve ang food sufficiency, imprastraktura, waste management at suplay ng enerhiya at bigyan ng ganap na suporta ang overseas Filipino workers.

Lubos kong nauunawaan ang bigat ng responsibilidad na ipinatong ninyo sa aking mga balikat. I do not take it lightly pero handa ako para sa gawain na ito, aniya.

I will get it done.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.