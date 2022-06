Canada kailangan ng dagdag oras para alisin ang COVID-19 arrival testing sa airports

Ang pagsususpinde ay nagsimula noong Hunyo 11 at nakatakdang mag-expire sa Hulyo 1. Nang inanunsyo ang suspension (bagong window), sinabi ng gobyerno na kapag bumalik ang testing ang tests ay hindi na gagawin sa mga paliparan.

Sa isang news conference ngayong Miyerkules sa Pearson International Airport sa Mississauga, hindi sinabi ni Alghabra kung ie-extend ng gobyerno ang panandaliang paghinto sa testing, ito ay ikinokonsidera pa lamang.

Tila kailangan pa natin ng kaunting panahon para tugunan ang logistics ng paglipat nito sa labas ng paliparan, kaya tinitingnan natin ang posibilidad na i-extend ang suspension hanggang maayos natin ang logistics ng mga susunod na hakbang, ani Alghabra.

Dagdag pa niya na ang testing ay isang importanteng tool para bantayan ang virus at ang anumang potensyal na variants na maaaring sumulpot.

Ang random testing para sa COVID ay kritikal para mapanatili ang early warning system para sa ating public health system, aniya.

Sinusunod natin ang payo ng mga eksperto na patuloy na tiyakin na nakakatanggap tayo ng ilang uri ng datos tungkol sa uri ng impeksyon na papasok sa ating bansa.

Nagpapatuloy na mga isyu ‘hindi katanggap-tanggap:’ Alghabra

Dinepensahan ni Alghabra ang approach ng gobyerno sa pagtugon sa mga nagpapatuloy na pagkaantala sa ilang paliparan, at sinabi na ang pokus ay nasa pagkuha ng mas maraming staff para sa Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) at Canada Border Services Agency (CBSA).

Tinukoy rin niya ang pagsususpinde ng gobyerno sa ilang public health measures, tulad ng vaccine mandate para sa air at train travel (bagong window) at random arrival testing.

Bukod sa mahabang linya at kanselasyon ng mga flight sa mga paliparan, ipinahayag ng mga biyahero ang kanilang frustration tungkol sa mga nawala o naantala na bagahe.

Sinabi ni Alghabra na nakausap niya ang ilang malalaking paliparan at airlines tungkol sa mga problemang ito.

Ang nakikita natin ngayong araw ay habang marami sa Canadian Air Transport Security Authority CATSA at Canada Border Services Agency CBSA issues ay significantly nag-improve na, nakakakita pa rin tayo ng mga delay, kanselasyon at luggage issues, ani Alghabra.

Iyon ay hindi katanggap-tanggap na mga isyu. Ginagawa ng gobyerno ang lahat ng aming makakaya, at ginawa namin ang lahat ng kaya naming gawin ayon sa aming mga abilidad, at ngayon nakikipagtulungan kami sa airlines at mga paliparan para tugunan ang mga natitirang isyu.”

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.