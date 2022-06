Vacancies dumami sa Senado habang bumagal ang pagtatalaga ni Trudeau ng bagong members

Sa 105 na puwesto sa upper house, 17 ang hindi okupado at ang ilang probinsya — karamihan ay nasa kanluran ng Quebec — ay iniwan na walang representasyon na isang karapatan na dapat asahan sa ilalim ng Konstitusyon.

Apat pang senador ang nakatakdang magretiro sa susunod na taon kapag naabot nila ang mandatory na edad para magretiro na 75.

Ang Senado ay hindi nagkaroon ng full complement ng mga senador mula pa noong 2018, na ibig sabihin mas kaunting senador ang nagsasagawa ng mga tungkulin ng chamber na magpanukala ng mga bagong batas o amyendahan ang mga lehislasyon ng gobyerno.

Sinabi ni Paul Thomas, isang professor emeritus ng political studies sa University of Manitoba at isang Senate watcher, na ang lumalaking listahan ng mga bakanteng posisyon ay nagpapakita na hindi masyadong pinapahalagahan ang upper house at ang kanilang trabaho.

Nakaka-contribute ito sa impression na ang Senado ay kahiya-hiya — na kulang ito sa pagkalehitimo. Tila walang pakialam ang mga taong nagdedesisyon sa gobyerno, na hindi ito mahalaga sa kanilang paningin at hindi sila humahanap ng mga tao para magsilbi, ani Thomas.

