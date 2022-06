Nobel laureate Ressa sinabi na sinusubukan ipasara ng gobyerno ng Pilipinas ang Rappler

Ang ruling laban sa Rappler, na ibinaba ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng Pilipinas noong Martes, ay dumating sa panahon kung saan ang mga aktibista at mamamahayag ay natatakot na hindi hihinto ang mga hamon sa press freedom sa ilalim ng presidency ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na magsisimula ang termino sa Huwebes.

Ipagpapatuloy namin na gawin ang aming trabaho. Ang aming mga reporter ay patuloy na lalaban, patuloy na mag-uulat, at patuloy na hihilingin na magkaroon ng access, sinabi ni Ressa sa isang media briefing, kung saan inilarawan niya ang desisyon ng Securities and Exchange Commission SEC bilang intimidasyon.

Pinagtibay ng Securities and Exchange Commission SEC noong Martes ang 2019 ruling na nagpapawalang bisa sa operating licence ng Rappler dahil sa paglabag nito sa foreign equity restrictions sa domestic media nang ibenta ang depositary rights sa isang dayuhang entidad.

PANOORIN | Ressa nakipag-usap sa CBC News ukol sa mga hamon na kanyang hinaharap (2021):

Sinabi ng Rappler na ang Omidyar Network, ang philanthropic arm ng EBay founder na si Pierre Omidyar, ay isang silent investor. Pinutol ni Omidyar ang kanyang ties sa pamamagitan ng pagdo-donate ng depository receipts sa staff ng Rappler.

Mariin naming hindi sinasang-ayunan ang desisyon [ng Securities and Exchange Commission SEC ], sinabi ng abogado ng Rappler na si Francis Lim sa naturang media briefing, dagdag pa niya may mga legal na remedyo para kuwestiyunin ang desisyon at hindi maaaring ipatupad ng Securities and Exchange Commission SEC ang order habang may naghihintay na apela.

Nang tanungin tungkol sa desisyon ng Securities and Exchange Commission SEC , isang miyembro ng communications team ni President-elect Marcos ang nagsabi, Wala kaming komento sa ngayon.

Ressa nasa labas dahil nagpiyansa sa pinagtatalunang kaso

Iniwasan ang mga debate at interbyu ni Marcos noong kampanya, ang mga kritiko ay nagreklamo na siya ay naging inaccessible sa media at ni-report ng ilang dayuhang mamamahayag na sila ay hindi binigyan ng akreditasyon para sa campaign events.

Kahati ni Ressa ang Russian investigative journalist na si Dmitry Muratov sa 2021 Peace Prize, isang move na nakikita ng karamihan na isang endorsement sa nanganganib na karapatan sa malayang pananalita sa buong mundo.

Si Ressa ay kasalukuyang nasa labas dahil siya'y nagpiyansa matapos mahatulan noong 2020 para sa cyber libel sa isa sa mga kasong isinampa ng mga ahensya ng gobyerno laban sa website.

Ito ay isang effort para i-shut up ang Nobel laureate na si Maria Ressa, at i-shut down ang Rappler, by hook or by crook, ani Phil Robertson, ang deputy Asia director ng Human Rights Watch, ukol sa Securities and Exchange Commission SEC order.

Ang Pilipinas ay ika-147 mula sa 180 na mga bansa sa 2022 World Press Freedom Index, at ang Committee to Protect Journalists ay ni-rank ang Pilipinas na ikapito sa mundo ng 2021 impunity index nito, na sinusubaybayan ang pagpatay sa mga miyembro ng media na ang mga killer ay nakalaya.

Itinanggi ng gobyerno ng Pilipinas na hinahabol nito ang media at sinabi na ang anumang problema na hinaharap ng mga organisasyon ay legal, hindi politikal. Sinabi ng gobyerno na naniniwala ito sa malayang pananalita.

Ang tagapagsalita ni Duterte ay hindi agarang tumugon sa hiling na magbigay ng komento.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.