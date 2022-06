Sinunod sa pangalan ng unang Pilipino na MP sa Canada ang isang parke sa Winnipeg

Sinabi ni Dr. Rey Pagtakhan sa mga tao na naantig siya sa natanggap na pagkilala.

Talagang, ako ay honoured and humbled, aniya.

May mensahe na dumating na ang panahon ng Filipino Canadian community at ito ay nakapag-ambag ng mga kontribusyon sa ating common na siyudad at sa ating common na bansa.

Si Pagtakhan ay itinalaga sa Order of Manitoba (bagong window) noong 2017, nang siya ay kinilala para sa kanyang mga kontribusyon sa medisina at sa publiko at serbisyo sa komunidad.

Siya ay nahalal bilang miyembro ng Parlamento para sa Winnipeg North-St. Paul noong 1988 at nagsilbi sa posisyon na iyon hanggang 2004, kasama rito ang paglilingkod bilang Liberal federal regional minister para sa Manitoba, sinabi ng probinsya ukol sa kanya noong panahon na iyon.

Sa seremonya sa Beliveau Road noong Sabado, sinabi ni Winnipeg Coun. Brian Mayes (St. Vital) na siya ay nagagalak na sa wakas ay nakakuha na ng oportunidad para kilalanin si Pagtakhan, matapos maantala ang event ng tatlong taon dahil sa masamang panahon at COVID-19 restrictions.

Noong Sabado, sinabi ni Dr. Rey Pagtakhan na ikinararangal niya na tanggapin ang pagkilala na ito. Litrato: CBC / Walther Bernal

Siya ay isang dakilang pigura para sa St. Vital, para sa buong lungsod ng Winnipeg, para sa komunidad ng mga Pilipino, ani Mayes. Siya ay naging isang pigura sa medisina. Siya ay naging isang pigura sa politika. Siya ay naging mentor sa maraming tao.

Sinabi ng pamangkin ni Pagtakhan at dating city councillor na si Mike Pagtakhan na kahit nagsilbi ang kanyang tito sa ibang parte ng bayan, ang parke sa St. Vital ay pinili dahil mahalaga ito sa kanilang pamilya.

Si Dr. Rey ay malaking bahagi ng St. Vital. Nanilbihan siya bilang isang school trustee sa St. Vital at naninirahan na malapit sa St. Vital Park, kaya ang parke na ito ay mayroong personal significance, ani Mike Pagtakhan.

Sinabi ng dating Winnipeg city councillor na si Mike Pagtakhan na ang lokasyon ng parke na ipinangalan sa kanyang tito ay mahalaga sa kanilang pamilya. Litrato: CBC / Walther Bernal

Sinabi ni Manitoba Liberal Party Leader Dougald Lamont, na isa ring MLA (Member of the Legislative Assembly) para sa St. Boniface, na nandoon siya noong Sabado para magbigay puri sa isang napakahalagang lokal na pigura.

Siya talaga ay isang historic figure, aniya, dagdag pa niya naging malinaw ito noong Sabado kapag narinig mo ang bilang ng mga taong naantig niya ang buhay at ang pagkilalang ibinibigay.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.