Canada nagpataw ng bagong sanctions sa mahigit 80 indibidwal at entidad na Ruso

Inanunsyo ito ni Trudeau sa katatapos lang na G7 summit sa Germany.

Bukod pa riyan, mas marami pang sanctions ang darating na tatargetin ang state-sponsored disinformation at propaganda ng Russia.

Panoorin ang pahayag ni Trudeau sa bidyo na ito:

Samantala, 43 pang Canadians ang pinagbawalan ng Russia na pumasok sa kanilang teritoryo. Kabilang dito ang presidente ng Liberal Party ng Canada na si Suzanne Cowan at ang dating Gobernador ng Bank of Canada at Bank of England na si Mark Carney.

Isang bidyo ng CBC News na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.