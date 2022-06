Renta sa Greater Toronto Area nakita ang pinakamalaking pagtaas kada buwan mula 2019

Ang average monthly rate ay $2,327 kada buwan, tumaas ng 5.7% mula Abril at 16.5% year-over-year mula $1,998 noong Mayo 2021, ayon sa isang report (bagong window) na inilabas noong Huwebes ng Bullpen Research & Consulting at TorontoRentals.com. Kasama sa average ang mga single-family home, condo at rental apartment.

Ang average na monthly rental rate ay patuloy na tumataas habang bumabawi ang merkado mula sa pagbaba na itinulak ng pandemya noong 2020 at 2021, ayon sa report. Subalit, ang renta noong Mayo ay hindi pa umabot sa lebel bago magpandemya, na may average na renta na $2,365 noong Mayo 2019.

Ang pagbaba ng presyo noong COVID ay malapit na maging thing of the past, ani Ben Myers, presidente ng Bullpen Research & Consulting, sa naturang report.

Talagang tumaas ang renta noong Mayo; ginulat tayo noon, sinabi ni Myers sa CBC Toronto noong Lunes.

Sinabi ni Myers na inaasahan niya na ang upa ay patuloy na tataas, dahil sa hike sa interest rates at sa mga taong nagdesisyon na patuloy na umupa kaysa bumili ng bahay.

Hindi pa tayo bumalik sa pre-pandemic rent highs mula noong taglagas ng 2019, ngunit ang mga bagay ay talagang nagte-trend sa direksyon na iyon, aniya.

Nabawasan na supply, tumaas na demand lumikha ng ‘mabilis na pagtaas’

Ani Myers ang sanhi ng pagbaba ng rental-market housing supply sa Toronto ay dahil sa interest rate hikes at sa paglaki ng average monthly rent noong Mayo.

Sa pagtaas ng interest rate at ang mga presyo ay lumalambot at bumababa, sa tingin ko maraming tao ang hindi muna bibili ng kanilang unang property para lang makita kung ano ang mangyayari sa resale housing market.

Ang pagbaba ng housing supply, kasama ng tumaas na demand sa pamamagitan ng imigrasyon, mga estudyanteng bumalik sa in-person na mga klase, mga manggagawa na bumalik sa opisina at ang mga kaka-graduate lang na umalis na sa bahay ng kanilang mga magulang, ang naka-contribute lahat sa mabilis na pagtaas ng renta, ayon sa report.

Ang Toronto, na may pinakamataas na average monthly rent noong Mayo para sa condo at apartment rentals, ay nakakita ng year-over-year na pagtaas sa 19.8%.

Kasunod ng Toronto, ang Burlington ang may pinakamabilis na annual increase sa 18.3% noong Mayo 2022 — na sinundan ng Etobicoke sa 17%.

Ang mga sumusunod na munisipalidad sa Greater Toronto Area GTA ay tumalon ang average monthly rent:

Mississauga tumaas ng 12.9 per cent, sa $2,224.

Oshawa tumaas ng 12.4 per cent, sa $1,807.

York tumaas ng 12.2 per cent, sa $2,083.

Oakville tumaas ng 11.2 per cent, sa $2,299.

North York tumaas ng 10.2 per cent, sa $2,102.

East York tumaas ng 8 per cent, sa $1,898.

Brampton tumaas ng 4.4 per cent, sa $1,950.

Markham tumaas ng 3 per cent, sa $1,993.

Scarborough tumaas ng 2.5 per cent, sa $1,850.

Samantala, ang Vaughan ang kaisa-isang rehiyon na bumaba ang condo at apartment rentals ng 6.6% sa $2,072, ayon sa report.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.