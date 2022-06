[Ulat] Orihinal na artwork ng mga Pinoy sa Canada bida sa online exhibit

Hindi inakala ni Ida Beltran-Lucila na muli niyang mahahanap ang kanyang sarili sa mundo ng sining sa Canada matapos niyang iwan ang karera at umalis sa Pilipinas halos dalawang dekada na ang nakalipas. Pinagsama ng Philippine Arts Council (PAC), isang organisasyon na kanyang pinamumunuan, ang mga likha na gawa ng Filipino Canadian artists mula sa 13 siyudad sa Canada.

Nakabase sa Edmonton si Ida Beltran-Lucila na kasalukuyang nakaupo bilang Executive Director ng Philippine Arts Council. Litrato: Ida Lucila / Twyla Lapointe

Napansin ko kahit pa noong kakaumpisa pa ng pandemic ang mga tao ay [gumawa] ng mga creative na bagay sa bahay. May mga nagluluto, nagka-crafts ... so sabi ko dapat may introspection, sabi ni Lucila. Some form of upholding your Philippine heritage and culture within the Canadian setting. Kaya 'yan ang purpose, ang exhibit ay tungkol sa multimedia works.

Marami ang tumugon nang ianunsyo ng Philippine Arts Council PAC ang online exhibit na tema ang living heritage ng bansa.

Matutunghayan online hanggang sa katapusan ng buwan ng Hulyo ang 99 entries na tampok ang 137 artworks na gawa ng 40 Filipino Canadian artists na nagmula pa sa iba’t ibang bahagi ng Canada. Ilan sa kanila galing pa sa lalawigan ng Alberta, Quebec, Manitoba, Saskatchewan, British Columbia at Ontario.

Kasama sa mga itinampok ang Filipiniana paintings ni Ignacio Mogi Mogado na taga-Markham, Ont.

Ang ‘Rumanzovia Swallowtail Species on Honeysuckle Plant’ painting ni Mogado ay bahagi ng kanyang pribadong koleksyon na may sukat na 6" x 10" acrylic on canvas. Litrato: Philippine Arts Council

Apat sa makukulay na paintings ni Mogado na mahahanap sa online exhibit ay bahagi ng kanyang 'Philippine Butterflies and Flower Series.'

Tampok din dito ang kanyang ‘Home By the River’ at ‘Coming Home After a Hard Day’s Work.’ Lumaki ako sa isang sakahan sa isang bayan sa Cagayan, North [Luzon]. At ‘yang view na ‘yan ay nakaimprinta sa aking isip. Diyan ako lumaki. Bahay kubo 'yan at ang tito ko ay nagtatrabaho sa nipa at coconut grooves. Merong ilog at ilang metro lang ang layo namin sa baybayin, ani Mogado.

Ang ‘Coming Home After a Hard Day’s Work’ painting ni Mogado ay isang 20" x 30" acrylic on canvas. Litrato: Philippine Arts Council

Ipinagmamalaki rin ni Mogado ang ‘Vintas on Breezy Day’ na inspirasyon ang hindi malilimutang vinta na nakita niya noon sa Boracay nang bumisita siya sa Pilipinas.

Ang makulay na ‘Vintas on Breezy Day’ ay isang 16" x 20" acrylic canvas. Litrato: Philippine Arts Council

Makikita rin ang gawa na iskultura ni Rizal sa hiwalay na entry ni Mogado sa online exhibit.

Si Ignacio ‘Mogi’ Mogado ay isang pintor at ang iskultor ng itinayong monumento ni Dr. Jose Rizal sa lungsod ng Markham, Ont. Litrato: Ignacio Mogado

Magkaiba ang porma at midyum ng mga sining na itinampok sa ‘The Filipino In Me.’ Ilan sa ibang visual at performing arts na makikita ay mga komposisyon at adaptasyon ng musika, pagbuburda ng damit, gawang-kamay na alahas at maging ang pagsusulat ng komiks.

Ayon kay Lucila, bukas na tinanggap sa online exhibit ang mga orihinal na gawa kahit na positibo o negatibo man ang ipinapahayag nito.

It's whatever you feel or think. It doesn't have to be positive. You know during the pandemic, being a Filipino, being Asian became detrimental because of the prejudice. I want to see where [the] people [are] at. And of course, for the public to see that this is what the Filipinos in Canada are thinking. This is the situation, sabi ni Lucila. Also I am trying to promote art as a medium of expression. It can even [be] a vehicle for social change. It involves so many senses. It can make you happy. It can jolt you. But it will make you feel something and make you think. I want it multi-generational kasi may entries galing sa lumaki sa Pilipinas tapos nagpunta sa Canada. Meron namang iba na dito na pinanganak.

Sa Pilipinas lumaki at nagkahilig sa ballet mula pagkabata hanggang sa naging principal dancer si Lucila noon. Nagtuturo siya at naging Associate Artistic Director ng Ballet Philippines. Si Lucila ay naging Executive Director ng Ballet Philippines bago siya pumunta sa Canada kasama ang pamilya.

Dumating si Lucila at ang kanyang pamilya sa Canada noong 2005. Hindi na niya umano inisip na muli siyang dadalhin sa kinagisnan na mundo ng sining.

Sa nakalipas na 17 taon, ang Canada ay nagbigay ng oportunidad sa akin at sa napakaraming Pilipino. Dumating tayo dito at nag-alay ng mga bagay sa diaspora. Dala natin ang galing, talento, at pagkamalikhain. Kung kaya itinutulak ko ang mga kontribusyon at para iangat pa ang pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Isang quote mula sa Ida Beltran-Lucila, Executive Director, Philippine Arts Council, Edmonton

Sinikap ni Lucila at ng kanyang mga kasama na mabuo ang Philippine Arts Council sa Edmonton noong 2016. Siya rin ngayon ang pangulo ng Edmonton Philippine International Center.

Ikinatuwa ni Lucila na marami ang tumugon sa naturang exhibit.

Ang online exhibit ay bukas para sa lahat ng mga kuro-kuro at palitan ng komento hanggang sa katapusan ng buwan ng Hulyo.

Aside from what the Filipinos are doing to uphold the Filipino heritage. I want to encourage artists and to promote their work, aniya.

Bibigyan ng pagkilala ang artists ng mga artwork na mangunguna sa online public voting, engagement at sa paghahatol. Ang mangunguna na entries ay iaanunsyo sa Agosto 14.

Maaari niyong silipin ang online exhibit sa website na ito (bagong window).

