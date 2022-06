Ottawa naghahanda para sa mga protesta na sasabay sa Canada Day

Ngunit sinabi naman ng mga negosyante at residente na inihahanda nila ang kanilang sarili matapos maranasan ang kaguluhan noong Pebrero.

Matatandaan na dumagsa sa Ottawa ang mga demonstrador mula sa Freedom Convoy na tutol sa COVID-19 vaccine mandates at mga paghihigpit na ipinatupad noong panahon ng pandemya.

Tumagal ito ng mahigit tatlong linggo at nagtulak kay Prime Minister Justin Trudeau na gamitin ang Emergencies Act sa unang pagkakataon. Ito ang akto na nagbigay ng dagdag na kapangyarihan sa mga awtoridad para umaksyon at wakasan ang okupasyon ng mga demonstrador sa downtown Ottawa at ang blockades sa ilang border ng Canada.

Bukod pa riyan, nagdeklara rin ng state of emergency ang probinsya ng Ontario para tugunan ang naturang convoy protests.

Paano nila pinaghahandaan ang binabalak na Canada Day protest ngayong linggo?

Panoorin ang ulat ng The National sa bidyo na ito:

Isang bidyo ng The National na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.