Filipino Canadians bahagi ng isang multicultural festival sa Yellowknife

Ito ay bahagi ng Sǫǫ̀mba K'è Multicultural Festival, kung saan daan-daang tao ang nagtipon para matuto, kumain, sumayaw at kumanta.

Kabilang sa booth hosts ang Philippine Cultural Association of Yellowknife, isang organisasyon na nasa siyudad na mula pa noong 1987.

Malaking bahagi talaga ang impormasyon tungkol sa kung paano namin ito sasabihin sa aming wika, ano nga ba ang Pilipinas at ang iba’t ibang isla na mayroon kami, ani Lea Barbosa-Leclerc, ang presidente ng organisasyon.

Isang parte ng kulturang Pilipino na nais ibahagi ni Barbosa-Leclerc ang pagmamano, isang hand gesture ng pagbibigay galang na tipikal na nakalaan para sa mga nakatatanda.

Kinukuha namin ang kamay ng isang tao at idinadampi ito sa aming noo … at basically sinasabi namin na please bless me, ani Barbosa-Leclerc.

Kaya para sa amin ito ay isang napakahalagang pagpapakita ng respeto.

Kasama ang ibang bansa, may ilang booth na nagpapakita naman ng katutubong kultura na bahagi na ng Northwest Territories (N.W.T.) sa loob ng maraming siglo.

Ang alkalde ng Yellowknife na si Rebecca Alty ay nandoon din sa festival.

Ang alkalde ng Yellowknife na si Rebecca Alty ay isa sa mga dumalo sa Sǫǫ̀mba K’è Multicultural Festival. Litrato: CBC / Luke Carroll

Napakaraming iba’t ibang kultura mula sa buong mundo dito sa Yellowknife, kaya ang maipakita at matuto mula sa ating mga kaibigan at kapitbahay — ay isang magandang karanasan, aniya.

Ang mga miyembro ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ay pumunta rin. Sinabi ni Roger Mario, presidente ng Multicultural Community of Yellowknife at organizer ng event, na nagbigay sila ng imbitasyon sa Royal Canadian Mounted Police RCMP bilang oportunidad upang ayusin ang relasyon sa pagitan ng pulisya at mga etnikong komunidad.

Dahil alam natin na may some sort of bad image ang Royal Canadian Mounted Police RCMP ngayon, pero kung makikilahok sila sa isang event na tulad nito, parang ‘hey ipakita mo sa aming komunidad na hindi ka lang narito para ipatupad ang batas, aniya.

Sinabi ni Cpl. Matt Halstead ng Northwest Territories N.W.T. Royal Canadian Mounted Police RCMP sa isang email na ang event ay isang magandang oportunidad para sa Royal Canadian Mounted Police RCMP na makibahagi sa komunidad at bumuo ng relasyon sa mga pinaglilingkuran natin.

Kinikilala ng Royal Canadian Mounted Police RCMP ang kahalagahan ng malakas na pakikipag-ugnayan sa maraming magkakaibang mga tao na tinatawag ang Northwest Territories na kanilang tahanan, dagdag pa niya.

Sinabi ni Mario na siya ay natutuwa sa bilang ng mga dumalo ngayong taon para sa Sǫǫ̀mba K'è Multicultural Festival.

Mas malaki ito kaysa noong nakaraang taon, aniya at dahil daw ito sa mga partnership kasama ang NWT Literacy council, BACupNorth, isang Indigenous inclusion committee, Music NWT, CDÉTNO at Diversity N.W.T. and Nunavut.

Bagama’t siya ay nagagalak sa nangyaring event ngayong taon, sinabi niya na may mas malalaking plano sa hinaharap.

Sa long term susubukan namin na magkaroon ng event kung saan ang iba’t ibang organisasyon ay gagawa ng isang event na sama-sama sa halip na gagawa ng ibang bagay dito o doon, ani Mario. Hopefully magkakaroon ng festival na tulad ng sa South, tulad ng isang malaking multicultural centre.

Bahagi ng artikulo ni Luke Carroll (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.