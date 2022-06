Canada magbibigay ng $350 milyon na bagong tulong pinansyal sa Ukraine

Ang iba pang kontribusyon ng Canada ay dumating habang ang mga pinuno ng pitong pinaka-industriyalisadong bansa, na nagpupulong sa Germany, ay nangako na aalisin o ipagbabawal ang pag-import ng karbon at langis mula sa Russia bilang tugon sa pagsalakay ng bansang iyon sa Ukraine at sa sumunod na krisis sa enerhiya na na-trigger ng digmaan.

Ang suporta ng Canada na $150 milyon ay binubuo ng $75 milyon na humanitarian assistance para matulungan ang mga operasyon sa Ukraine at mga kalapit na bansa. Magkakaroon ng pamamahagi ng emergency na pagkain at mga voucher, gayundin ang pagtatatag ng protective measures, mga tirahan at serbisyong pangkalusugan.

Magbibigay rin ang Canada ng $52 milyon na tulong pang-agrikultura, kabilang ang mga mobile na kagamitan para madagdagan ang kapasidad ng pag-iimbak ng butil, pati na rin ang tulong para magbigay ng diagnostic na pagsusuri at mabilis na pagsubaybay sa sakit ng hayop para paganahin ang sertipikasyon ng pag-export.

Nag-aambag din ang Canada ng $15 milyon para pondohan ang efforts sa demining at $9.7 milyon para tugunan ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao sa Ukraine.

Ang anunsyo ay ginawa sa pagtatapos ng G7 summit kung saan nakibahagi si Trudeau.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.