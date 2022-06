Nawawalang mga bagahe nakadagdag sa kaguluhan sa mga paliparan ng Canada

Nakakainis, sabi ni Westjet passenger Joni Hirtle ng Calgary. Nakuha niya ang kanyang bagahe noong Sabado — isang linggo matapos ang kanyang siyam na araw na paglalakbay sa Costa Rica.

PANOORIN | Luggage delays nakadagdag sa mga problema sa pagbibiyahe ng Canadians:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ang bakasyon ng pamilya ni Sara Formel noong isang linggo sa Scotland para sa kasal ng isang kaibigan ay isa sana sa kanyang mga magiging trips of a lifetime. Ngunit sa halip ito ay naging isang trip from hell, aniya.

Iyon ay dahil ang bagahe ng pamilya — kasama ang isusuot na damit sa kasal at ang car seat para sa siyam na buwang sanggol ni Formel — ay hindi umabot sa kanilang Air Canada flight noong Hunyo 18 mula Toronto papuntang Edinburgh.

Ginugol ng pamilya ang kanilang isang linggong bakasyon sa pamimili ng mga gamit at pagkuha ng kasagutan mula sa Air Canada.

Ang sama ng nangyari, ani Formel, na nakatira sa Conway. Nawala ang lahat ng gamit namin, at hindi ko alam kung kailan namin ito makukuha.

Sinabi ni Ian Lee, isang associate professor sa Sprott School of Business sa Carleton University, na lahat ng partidong kasangkot — ang airlines, mga paliparan at ang pederal na gobyerno — ay dapat sisihin sa umiiral na kaguluhan, dahil nabigo sila na wastong paghandaan ang inaabangan na surge sa pagbibiyahe matapos ang pandemya.

Ang sa akin lang, it's been a lot of — no pun intended — flying by the seat of their pants, imbes na mas maraming, shall we say, strategic approach sa muling pagbubukas ng air travel sector, ani Lee. Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.