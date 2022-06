Russia pinagbawalan ang 43 pang Canadians na pumasok sa teritoryo nito

Ang listahan, na inilabas ng Department of Foreign Affairs, ay kinabibilangan ng presidente ng Liberal Party ng Canada na si Suzanne Cowan at dating Gobernador ng Bank of Canada at Bank of England na si Mark Carney.

Ang senior civil servants, political advisers at mga miyembro ng civil society ay pinatawan din ng sanction.

Tinuligsa ng Russia ang mapanlinlang na Russophobia ng gobyerno ni Prime Minister Justin Trudeau at sinabi na ang ban ay isang paghihiganti laban sa mga bagong sanctions na ipinakilala ng Canada noong Mayo laban sa Russian business leaders at mga miyembro ng kanilang pamilya.

Kasama sa huling listahan ang mahigit 700 Canadians na pinagbawalan na pumasok sa Russia mula nang magsimula ang opensiba nito sa Ukraine.

Noong Mayo 19, ipinahayag ng Moscow na isinara nito ang opisina ng CBC/Radio-Canada, ang pampublikong brodkaster ng Canada, sa kapitolyo ng Russia at kinansela ang akreditasyon at visa ng mga mamamahayag ng naturang istasyon ng radyo at telebisyon. Ginawa nila ito bilang tugon sa pagbabawal sa pagsasahimpapawid ng mga channel ng RT (Russia Today) sa Canada, na napagdesisyunan noong kalagitnaan ng Marso.

Ang Canada naman ay nagpataw ng sanctions sa higit sa 1,000 na indibidwal at entidad mula sa Russia, Ukraine at Belarus.

Noong Abril, pinarusahan ng Moscow ang 61 opisyal at mamamahayag ng Canada. Pinagbawalan nito ang dose-dosenang Western politicians, mga mamamahayag at negosyante na pumasok sa Russia.

Isang artikulo ng Radio Canada International na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang impormasyon mula sa Reuters at Agence France-Presse