Canadians nasisiraan ng loob, nagbabawas ng gastos sa gitna ng mataas na inflation

Isang bagong pag-aaral mula sa polling non-profit na Angus Reid Institute ang nagpapakita na 45% ng Canadians ang naniniwala na mas masama ang kanilang kalagayan ngayon kaysa noong isang taon. Ang inflation ngayon ay nasa 7.7%, ang pinakamataas mula 1983.

Ang grocery at presyo ng gasolina ay lumobo, ang Canadians ay sinusubukan na hindi gumastos habang ang kanilang personal na mga gastusin ay tumataas. Halos kalahati ang nagsasabi na sila ngayon ay humahanap ng alternatibong mga paraan ng transportasyon para maiwasan ang pagpapagasolina.

Maraming tao ang nag-aalala, ani David Chilton, ang may-akda ng financial self-help na libro na pinamagatang The Wealthy Barber, sa isang interbyu ng CBC News Network.

Binigyang-diin ni Chilton na ang mga taong mababa ang suweldo ang partikular na naapektuhan ng pagtaas ng mga presyo dahil sila ang gumagastos ng desproporsyonadong persentahe sa mga essentials tulad ng pagkain at gasolina.

Ayon sa pag-aaral, kalahati ng Canadians ang nagsasabi na naging challenging ang mabayaran ang kanilang tipikal na grocery bills.

Makikipag-argumento ako tungkol sa mga numero ng inflation, kahit na mataas ang iniuulat ngayon, marahil mas mataas pa ito, sa totoo lang, ani Chilton.

Ang sinuman na nagpupunta sa grocery store sa palagay ko ay sasang-ayon doon.

‘Itataas nila ang rates hanggang masira nila ang isang bagay’

Agresibong itinataas ng bank of Canada ang interest rates upang subukan na kalmahin ang inflation, nagkaroon ng hike noong Marso na 0.5% (ang kauna-unahan mula 2018) kasunod ang isa pang pagtaas noong Abril sa 1%.

Noong Hunyo, itinaas ng bangko ang benchmark interest rate sa ikatlong pagkakataon ngayong taon sa 1.5% at binigyang-diin na marami pang hikes ang dadating. Ang mga pagtaas ay para hikayatin ang pagtitipid at dismayahin ang pag-utang sa isang overheated na ekonomiya.

PANOORIN | 45% ng Canadians sinasabi na mas masama ang kanilang pinansyal na lagay kaysa noong isang taon:

Bilang resulta, 22% mga Canadians na may mortgage o binabayarang bahay ang nagsasabi na ang kanilang payments ay tumaas; higit kalahati sa kanila ang nagsabi na inaasahan nila ang pagtaas na ito, ayon sa ulat.

Ang dagdag na $150 kada buwan ay magiging mahirap para sa over a third ng homeowners — ngunit ang pagtaas sa numero na iyon sa $300 ay magiging unaffordable, sinabi ng 66%, at mapupuwersa sila na seryosong ikonsidera ang pagbabago ng mga plano.

Nararamdaman din ng mga umuupa ang pasakit sa bulsa, higit kalahati sa kanila ang nagsabi na naging mahirap ang pagbabayad ng buwanang renta.

PANOORIN | Ang may-akda ng librong The Wealthy Barber ay ibinahagi ang epekto ng mataas na inflation sa Canadians:

Sa palagay ko makikita mo ang mga central bank sa buong mundo na patuloy na itataas ang rates para pigilan ang inflation, ani Chilton.

Maraming tao ang naaapektuhan at sa palagay ko itataas nila ang rates hanggang masira nila ang isang bagay.

Pagdating naman sa tiwala sa Bank of Canada, hati ang Canadians: mas mababa sa kalahati (46%) ang nagsabi na naniniwala sila na sapat na ginagampanan ng bangko ang kanilang mandato, habang ang bahagyang mas kaunti (41%) ang nagsabi na hindi ito ang kanilang pinaniniwalaan.

Three quarters ng Canadians ang hindi nasisiyahan sa paraan ng pagtugon ng mga probinsya sa tumataas na inflation.

Ang pag-aaral, na isinagawa online, ay nagtanong sa 5,032 Canadian adults na mga miyembro ng Angus Reid Forum, sa pagitan ng Hunyo 7 at 13. Para sa layunin ng pagkukumpara, ang probability sample na ganito kalaki ay may margin of error na +/- 2 percentage points, ayon sa non-profit.

Noong Abril, habang inanunsyo ang rate hike, sinabi ni Bank of Canada governor Tiff Macklem sa mga reporter na sinusubukan ng bangko na i-anchor ang inflation expectations.

Kapag nagtagal ang inflation na mas mataas kaysa sa ating target, mas malaki ang panganib at magsisimulang mag-isip ang Canadians na ang mas mataas na inflation ay magtatagal pa, at iyon ay mababaon na sa kanilang inflation expectations.

Ang pangangailangan na tiyakin na ang inflation expectations ay nakapako sa aming dalawang porsyento na target ay naka-reflect sa aming desisyon ngayong araw.

Humigit-kumulang dalawa sa limang Canadians ang may utang sa credit card, at ang numero na iyon ay tataas sa 62% sa mga taong pasok sa kwalipikasyon na nahihirapan sa economic stress index ng Angus Reid Institute.

Sa loob ng grupong ito, humigit-kumulang 59% ang nagsabi na aabutin sila ng higit isang taon bago mabayaran ang mga utang na iyon.

Ito ay isang napaka "pambihirang panahon,” ani Chilton.

Sa tingin ko lahat ng tao ay kailangan i-approach ang sitwasyon mula sa kanilang indibidwal na perspektibo … palagi akong naniniwala na dapat mong bantayan ang iyong mga gastusin, mas totoo na iyon ngayon kaysa noon.

Isang artikulo ni Jenna Benchetrit (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.