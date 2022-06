Canada bumuo ng task force para ayusin ang passport at immigration application backlogs

Sa isang pahayag ukol sa pag-anunsyo ng isang bagong task force, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na alam ng pederal na gobyerno na ang mga delay ay hindi katanggap-tanggap at patuloy na gagawin ang lahat ng makakaya para ayusin ang delivery ng mga serbisyo sa isang efficient at timely manner.

Sinabi ni Trudeau na ang bagong task force ay makakatulong na i-guide ang gobyerno para mas matugunan ang mga nagbabagong pangangailangan ng Canadians at patuloy silang bigyan ng mataas na kalidad ng mga serbisyo na deserve at kailangan nila.

Sampung miyembro ng gabinete ang mangunguna sa bagong komite, na ire-review kung paano ide-deliver ang mga serbisyo, at ia-identify ang mga gap at areas for improvement.

Ang komite ay inaasahan na gagawa ng mga rekomendasyon na ia-outline ang short- at longer-term solutions na babawasan ang wait times, iki-clear ang backlogs at pagagandahin ang pangkalahatang kalidad ng mga ibinibigay na serbisyo.

Dagdag pa rito, imo-monitor ng task force ang external issues, tulad ng labour shortages sa buong mundo, na nakaka-contribute sa travel delays sa Canada at sa ibang bansa.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.