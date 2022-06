Ukraine at ang manatiling nagkakaisa nasa isip ng mga G7 lider na nagtipon sa Germany

Ang pagpupulong ng mga G7 lider sa Schloss Elmau, na nasa Bavarian Alps, ay susundan kaagad ng pagtitipon ng North Atlantic Treaty Organization NATO powers sa Miyerkules sa Madrid, kung saan ang Western military alliance ay inaasahan na pipirma sa isang kasunduan na magpapalaki ng kanilang presensya sa silangang Europa para mas pigilan ang potensyal na agresyon ng Moscow.

Ang pagbagsak ng pagsalakay ng Russia sa kapitbahay na bansa noong Pebrero 24 ay naramdaman sa buong ekonomiya ng mundo, na itinulak ang presyo ng pagkain at gasolina — at, mas significant, ang inflation.

Ang G7 strategy ay mas umasa sa mga sanction para parusahan ang rehimen ni Russian President Vladimir Putin, ngunit imbes na pilayin ang war machine ng Kremlin, ang epekto ay pinahina ng Tsina at India na bumili ng mas maraming langis mula sa Russia.

Ang India at South Africa ay parehong inimbitahan para obserbahan ang G7 meeting. Ang mga lider ng parehong bansa ay hindi dumalo sa Commonwealth Summit.

Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na nakausap na niya si South African President Cyril Ramaphosa at inaasahan na ang mensahe ay maide-deliver nang malakas at malinaw sa parehong bansa.

Kung patuloy na iisipin ni Putin na puwede siyang umakto na walang parusa — at hindi lang magdulot ng karumal-dumal na pinsala at pagkawala ng buhay sa Ukraine ngunit direktang maging sanhi ng pagkawala ng buhay at oportunidad para sa maraming tao sa buong mundo — kailangan patuloy na manindigan ang mundo laban sa kanya, aniya noong Sabado sa pagtatapos ng pagpupulong ng mga lider ng Commonwealth nations sa Kigali, ang kapitolyo ng Rwanda.

Habang nagbukas ang G7 meeting, umulan ng Russian missiles sa Kyiv, ang kapitolyo ng Ukraine, na tinamaan ang at least dalawang residential buildings, ayon sa alkalde ng siyudad — mga pag-atake na ini-interpret ng maraming military analysts bilang signal ng Moscow sa G7 leaders.

G7 leaders nag-pose para sa isang litrato noong Linggo. Kaliwa papuntang kanan: Draghi ng Italya; Trudeau; French President Emmanuel Macron; Scholz ng Germany; Biden ng Estados Unidos; British Prime Minister Boris Johnson; at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Litrato: La Presse canadienne / Paul Chiasson

Nakipagkita si Trudeau ng one-on-one kay British Prime Minister Boris Johnson noong Linggo.

Maraming mahirap na trabaho ang kailangan gawin ukol sa climate change at sa Ukraine at sa pagpapalaki ng ekonomiya, ani Trudeau.

Sa kanyang parte, ipinahiwatig ni Johnson na ang mga lider ay kailangan pag-usapan ang pressures na hinaharap ng bawat isa sa kani-kanilang bansa at paano ito nakakaapekto sa nangyayari sa international stage.

Pag-uusapan namin ang mga paksa na nabanggit ni Justin, ani Johnson, ngunit ang nakaka-encourage din tungkol sa buong krisis ay kung paano nito napagbuklod ang G7.

Sa isang hiwalay na interbyu sa Reuters, mas espisipikong nagsalita si Johnson tungkol sa puntong ito, at sinabi na naniniwala siya na ang pressure ay nandoon at ang anxiety ay nandoon para manatiling nagkakaisa.

Ang North Atlantic Treaty Organization NATO ay solid, ang G7 ay solid at patuloy kaming nananatiling solid, aniya, ngunit para protektahan ang pagkakaisa na ito, para mag-work ito, kailangan talagang magkaroon ng napaka, napakatapat na mga diskusyon tungkol sa mga implikasyon ng mga pangyayari, ang pressures na nararamdaman ng mga indibidwal na kaibigan at partners at ang nararamdaman ng mga populasyon, tungkol man ito sa costs ng kanilang energy o pagkain o anuman.

Seguridad sa pagkain concern na bago pa ang giyera

Ang isa sa pinaka-urgent na items sa G7 agenda ay ang pagtugon sa lumalaking food insecurity na dala ng Russian blockade ng Ukrainian ports at pambobomba ng grain terminals. Hanggang 500,000 metric tonnes ng grain ang naipit sa Ukraine ngayong taon, na itinulak ang presyo ng pagkain pataas.

Sinabi ni Caitlin Welsh, direktor ng Global Food Security Program sa Center for Strategic and International Studies sa Washington, D.C., na may concern na tungkol sa food security noong magkaroon ng COVID-19.

Importante na tandaan na bago pa ang digmaan, nakikita na natin marahil ang pinakamataas na lebel ng food insecurity sa mundo, aniya sa isang conference call briefing kamakailan.

Ang host country, Germany, ay abala sa lumalaking krisis bago pa nagkaroon ng pandemya at digmaan. Ang huling pagkakataon na nahawakan nito ang G7 presidency, kinumbinsi nito ang ibang nasyon na mangako na sagipin ang 500 milyon sa developing world mula sa kagutuman at malnutrisyon pagsapit ng 2030.

Sa Commonwealth Summit, makailang ulit na sinabi ng mga opisyal ng Canada, sa background, na ang expertise ng Canada sa grain storage sa Prairies (ang mga probinsya ng Alberta, Saskatchewan at Manitoba) ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa Ukraine.



Ipinahiwatig nila na marami pa silang sasabihin sa mga susunod na araw.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.