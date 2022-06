[Ulat] Bill 96 sa Quebec iginagalang pero dagdag pahirap sa mga Pilipinong manggagawa

Dumating sa Quebec si James Cabradilla noong Agosto 2020 baon ang pangarap na isang araw ay makasama niya sa Canada ang asawa at anak na nasa Pilipinas.

Unang namasukan bilang welder sa Quebec City si James Cabradilla nang siya ay dumating sa Canada taong 2020. Litrato: James Cabradilla

Nagpapalano rin pong lumabas ng [Quebec] siyempre para sa future ng anak ko at para sa akin. Kaya lang nagdadalawang-isip kasi gamay ko na 'yung trabaho. At saka mabait 'yung employer ko. Tapos 'yung tiwala mahirap kasi makakita ka ng ganun na pinagkatiwalaan ka, sabi ni Cabradilla.

Napamahal na sa kanya ang kanyang trabaho maging ang lugar kung saan siya nagtatrabaho sa timog na bahagi ng Quebec province.

Pero inamin niya hirap siya sa wikang Pranses at nag-aalala na maliit ang kanyang tsansa para makuha ang hinihingi na language requirement upang maging permanente na residente sa lalawigan.

Hanggang sa dumating na ang kontrobersyal na batas sa wika, ang Bill 96, na naipasa ng Quebec National Assembly noong Mayo 2022. At nabigyan ng royal assent sa buwan ng Hunyo.

Ang kontrobersyal na batas sa wika ay 'paggalang sa wikang Pranses bilang opisyal na lenggwahe sa lalawigan ng Quebec.'

Sa ilalim ng bagong panuntunan, ang mga refugees at imigrante na pumapasok sa Quebec ay anim na buwan lang maa-access ang mga serbisyo sa wikang Ingles mula sa araw ng kanilang pagdating.

Ang lahat ng serbisyo ng gobyerno ay eksklusibo na sa wikang Pranses pagkatapos nito maliban na lang sa mga exception sa health, public safety o kaya sa prinsipyo ng natural justice.

Sa mga nagbibigay ng serbisyo sa newcomers kailangan nilang gawin ito sa Pranses kahit marunong sila ng wikang Ingles.

Mas mapupuwersa silang makinig at magsalita ng French pero hindi ibig sabihin na matututo silang mag-French. Kasi hindi nila alam 'yung basic. Hindi sila matututo. Sa tingin ko ito ay para pahirapan lang talaga 'yung mga immigrants eh. Ang impact nito aalis na lang. Marami na ho ang umaalis kahit noon pa bago pa itong Bill 96, sabi ni Cortes sa panayam ng Radio Canada International.

Nakapaloob din sa bagong batas na Pranses ang gagamitin sa mga pinagtatrabahuhan. Binibigyan ng kapangyarihan ang inatasan na opisina sa lenggwahe sa Quebec na imbestigahan ang mga negosyo na hindi sumusunod sa paggamit ng opisyal na wika sa kanilang operasyon.

Dati, ang mga negosyo na may 50 empleyado o higit pa ang dapat may plano kung paano sisiguraduhin na Pranses ang karaniwang wika na gagamitin sa trabaho. Kailangan may komite sa wikang Pranses at sertipiko mula sa gobyerno na nagpapatunay na wikang Pranses ang ginagamit sa pinapatakbo na negosyo.

Ito ay ipapatupad na rin sa mga negosyo kahit pa 25 lang ang empleyado.

May trabaho pero hirap makuha ang permanent residency status ni James Cabradilla sa Quebec dahil sa language requirement. Litrato: James Cabradilla

Pinaka-apektado sa bagong batas ang buhay ng newcomers mula sa labas ng Canada gaya ni Cabradilla. Gayundin ang temporary foreign workers aniya na matagal na nasa probinsya pero hirap matuto ng bagong wikang.

Nilinaw ni Migrante Quebec MQ Vice Chairperson Cheney Cortes na iginagalang nila ang batas at ang mga tuntunin sa lalawigan. Pero ang bagong batas ay higit aniya na nagpapahirap sa maraming migranteng manggagawa. Hindi kami tutol sa pagprotekta ng lenggwahe na French kasi tayo ay may respeto sa language ng kada nasyon. Ang tutol po tayo dito ay 'yung kailangan na matuto na sila [sa loob ng] 6 months. Doon po tayo sa loob ng probisyon na ‘yon [tutol] kasi talagang mapapahirapan po talaga dito 'yung mga bagong dating, sabi ni Cortes.

Dagdag ni Cortes, maliban sa edukasyon naging isang malaking balakid sa marami ang language requirement sa wikang Pranses para sa temporary foreign workers.

Ang pinakamalaking points na kailangan nilang makuha para maging permanent resident ay 22 points para sa wikang French out of 50. Kaya kung hindi po nila mapapasa itong French, kasi CLB 7 ang hinihingi [na iskor], wala po silang kakayahang maging permanent resident. Kaya po aabutin na sila ng limang taon. Wala silang kakayahan na ganun, wala silang kakayahan na maging PR dito, sabi ni Cortes.

Tumutulong din si Cheney Cortes bilang immigration consultant sa mga kababayan na nahihirapan magkaroon ng status sa Canada. Litrato: Cheney Cortes

'Yung iba na malapit ng mag-PR umalis pa, ganun sila kanawalan ng pag-asa. Ako po talaga nalulungkot kasi napakatagal na po nila dito. Nagtrabaho po sila ng napakatagal. May right na po silang maging PR dito. Pero dahil sa language barrier na ito ay umalis sila, ayon kay Cortes.

Madalas nilalapitan ang Migrante Quebec ng mga taong nahihirapan makakuha ng permanent residency status kahit pa matagal na sa trabaho at kahit pa nakapokus ang organisasyon sa paghahanap ng permanenteng trabaho para sa mga manggagawa.

Ayon sa Migrante Canada bukod sa access, isyu rin ang sapat na oras sa pag-aaral na malaking balakid para sa maraming temporary workers upang matuto. Ang point namin dito dapat talaga binibigyan talaga nila ng magandang access 'yung migrant workers sa pag-aaral ng French dahil po ngayon 'yung mga migrant workers pagod na pagod sa trabaho. Tapos 'yung available lang ho na French class sa kanila ay dalawang French class per week. Mga anim na oras kada linggo po 'yun. Hindi po sapat, ani Cortes.

Nag-aaral ngayon ng French si Cabradilla pero inamin niyang nahihirapan siya.