Bagong gabinete ni Ontario Premier Doug Ford, nanumpa na sa Queen’s Park

Si Jones, ang MPP para sa Dufferin-Caledon, ang solicitor general sa naunang gobyerno ni Ford. Siya ang pumalit kay Christine Elliott bilang minister of health, na hindi na muling tumakbo matapos magsilbi sa loob ng mahigit dalawang taon ng COVID-19 na pandemya.

Ang bagong executive council ni Ford ay may 30 MPPs o Members of provincial Parliament. Ang kanyang gabinete ay may 28 miyembro.

Kami ay handa na magkaisa sa likod ng isang positibong vision, handa na magkaisa sa likod ng isang plano para sa kinabukasan ng Ontario, sinabi ni Ford matapos ang seremonya ng panunumpa sa Queen’s Park. Ang talumpati ay may mga seksyon na direktang kinuha mula sa kanyang campaign stump speech.

Talagang naniniwala ako, nararamdaman ko sa aking puso, na ang gobyerno na ito ay dapat i-represent ang lahat ng tao, dagdag pa niya.

Kasama sa bagong gabinete ang pitong kababaihan — mas mababa sa siyam noong nakaraan — gayundin ang limang people of colour at limang baguhan na MPPs.

May mga bagong posisyon rin na nakita sa gabinete ni Ford ngayon. Si Kinga Surma ay nanatili bilang minister of infrastructure, ngunit may karagdagang mandato para sa government real estate.

Si Kaleed Rasheed ay na-promote mula sa pagiging associate minister of digital government sa bagong likha na portfolio ng minister of public and business service delivery.

Si Michael Parsa ay na-promote sa gabinete para maging associate minister of housing, isang bagong posisyon.

Ang pamangkin din ni Ford na si Michael Ford ang magiging minister of citizenship and multiculturalism.

Bukod kay Ford, narito ang buong listahan ng cabinet ministers ng gobyerno ng Ontario:

Sylvia Jones, minister of health and deputy premier.

Peter Bethlenfalvy, minister of finance.

Paul Calandra, minister of long-term care, minister of legislative affairs and government house leader.

Raymond Cho, minister for seniors and accessibility.

Steve Clark, minister of municipal affairs and housing.

Doug Downey, attorney general.

Jill Dunlop, minister of colleges and universities.

Vic Fedeli, minister of economic development, job creation and trade.

Michael Ford, minister of citizenship and multiculturalism.

Merrilee Fullerton, minister of children, community and social services.

Parm Gill, minister of red tape reduction.

Michael Kerzner, solicitor general.

Stephen Lecce, minister of education.

Neil Lumsden, minister of tourism, culture and sport.

Monte McNaughton, minister of labour, immigration, training and skills development.

Caroline Mulroney, minister of transportation and minister of Francophone affairs.

David Piccini, minister of the environment, conservation and parks.

Graydon Smith, minister of natural resources and forestry.

George Pirie, minister of mines.

Kaleed Rasheed, minister of public and business service delivery.

Greg Rickford, minister of northern development and minister of Indigenous affairs.

Prabmeet Sarkaria, president of the Treasury Board.

Todd Smith, minister of energy.

Kinga Surma, minister of infrastructure.

Lisa Thompson, minister of agriculture, food and rural affairs.

Stan Cho, associate minister of transportation.

Michael Parsa, associate minister of housing.

Michael Tibollo, associate minister of mental health and addictions.

Charmaine Williams, associate minister of women's social and economic opportunity.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press