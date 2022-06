Calgary ikatlong most liveable city sa mundo ayon sa Economist Intelligence Unit

Ang Calgary ay nasa top 10 na noon, ngunit ang ikatlong spot ang pinakamataas na rango na naabot ng siyudad, na tinalo ang Vancouver na nasa ikalimang puwesto at ang Toronto sa ikawalong posisyon.

Mas maraming Calgarians ang nagkukuwento tungkol sa kanilang siyudad, at ito ay napapansin na ng mga tao, ani Mayor Jyoti Gondek sa isang pahayag noong Huwebes.

“Ang pag-akyat natin sa rankings para sa Most Liveable City ay sumasalamin sa welcoming nature ng ating lungsod, ang pagiging abot-kaya nito at ang oportunidad na inaalok sa mga negosyante.

Tayo ay nagpapakita ng optimismo at iniimbitahan ang mga tao na sumama sa atin sa paghubog ng kinabukasan.

Ang Vienna, Austria ang nasa numero unong posisyon, samantala ang Copenhagen, Denmark ang nasa ikalawa.

Ang Economist Intelligence Unit EIU , isang research at analysis division ng The Economist Group, at sister company ng The Economist na pahayagan, ay nag-rank ng 172 na mga siyudad ngayong taon.

Sinabi nito na ang bawat siyudad ay binigyan ng rating na hanggang 100 batay sa 30 qualitative at quantitative factors sa limang kategorya: katatagan, pangangalaga sa kalusugan, kultura at kapaligiran, edukasyon at imprastraktura.

Taglay ang overall score na 96.3, ito ang nakuhang puntos ng siyudad sa bawat kategorya:

Katatagan: 95

Pangangalaga sa kalusugan: 100

Kultura at kapaligiran: 90

Edukasyon: 100

Imprastraktura: 100

Ang mahalagang aspeto ng rankings ay ang pokus sa liveability para sa lahat ng mga mamamayan sa gitna ng ekonomikong mga hamon at patuloy itong nagiging pokus para sa Calgary, ani Brad Perry, presidente ng Calgary Economic Development, sa isang pahayag.

Ang ranking na ito ay isang pagkilala na ang Calgary ay isang magandang siyudad para magtrabaho at mamuhay habang tumutulong tayong lutasin ang mga hamon ng mundo.

Nire-reimagine ng siyudad ang downtown, ang pinakahuli ay ang pag-anunsyo sa isang partnership kasama ang Gehl Studio at Stantec Calgary para gawing mas vibrant na lugar ang pedestrian hub na Stephen Avenue.

Sinabi ng Economist Intelligence Unit EIU liveability survey na hindi nila isinasama ang cost of living bilang isang factor.

Isang artikulo ni Dominika Lirette (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.