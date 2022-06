Trudeau dinepensahan ang vax mandates, desisyon sa Emergencies Act

Ito ay kanilang pinili at wala namang tao na pupuwersahin sila na gawin ang isang bagay na hindi nila gustong gawin, sabi ng prime minister sa isang interbyu ng The House ng CBC Radio na eere sa Sabado.

Ngunit may mga consequences when you don’t. Hindi mo puwedeng piliin na ilagay sa panganib ang iyong mga katrabaho. Hindi mo puwedeng piliin na ilagay sa panganib ang mga tao na katabi mo sa eroplano, sinabi ni Trudeau bago umalis para sa international summits sa Africa at Europa.

May mahalagang papel ang federal vaccine mandates sa election campaign noong nakaraang taglagas at napatunayan na naging pokus ito ng galit ng publiko noong unang bahagi ng taon na naka-contribute sa okupasyon sa downtown Ottawa at sa mga blockade sa border crossings sa apat na probinsya.

PANOORIN | Ang At Issue ng The National sa bumpy summer ni Trudeau, MPs dala-dala ang mga panic button:

Mas maraming protesta ang pinlano para sa kapitolyo ng bansa sa Canada Day long weekend bagama’t tinanggal na ng pederal na gobyerno ang karamihan sa mga restriction ngayong linggo.

Nagsalita si Trudeau ng mahaba sa interbyu ng The House tungkol sa naturang protesta, paano tumugon ang kanyang gobyerno at kung ang kanyang sariling komento ukol sa mga demonstrador sa Ottawa na sila ay maliit na fringe minority na may hindi katanggap-tanggap na mga pananaw ay nakadagdag sa galit.

Hindi. Palagi kong papansinin ang hindi katanggap-tanggap na retorika at hateful na pagsasalita saan ko man ito makita, aniya, iginiit ni Trudeau na ang kanyang mga komento noong Enero ay hindi nakatuon sa mga taong ayaw magpabakuna, ngunit para sa mga taong pinaniniwalaan niya na sadyang nagkakalat ng maling impormasyon at disinformation.

Ngayon, sa kasamaang-palad, with … modern social media and communications world, nasagap ito at pinagsama-sama at pinalawak pa. At hindi ko sisimulan na sabihin na I was taken out of context, ngunit ang punto ko ay may mga taong sinasadyang pukawin ang hate at intolerance at misinformation, dagdag pa niya.

"At hindi natin ikino-call out ang mga taong iyon kahit na patuloy nating ginagawa ang lahat ng bagay para mag-reach out sa pamamagitan ng pinag-isipan, makatwirang paraan sa mga taong may worries o concerns at magpokus sa pagtatanggal ng worries at concerns na iyon."

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.