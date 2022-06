Isang Pilipina at 6-anyos na Canadian na anak, nanganganib na mapaalis sa Canada

Si Evangeline Cayanan ay nakatakdang i-deport sa Pilipinas, at ang kanyang batang anak na babae, si McKenna, ay walang ibang option kung hindi sumama sa kanya dahil wala siyang ibang kamag-anak sa Canada.

Ang mga kaibigan, komunidad ng pamilya at ang lumalaking bilang ng signatories sa isang online petition ay nakikiusap sa mga opisyal na makialam at payagan ang mag-ina na manatili, binanggit nila ang alalahanin sa abilidad ni McKenna na magkaroon ng access sa health care.

Ayokong magmakaawa, gusto ko lang ipaglaban ang kanyang mga karapatan. McKenna deserves everything, tulad ng ibang batang Canadian dito sa Canada, ani Cayanan, na nagsalita habang lumuluha sa isang news conference sa Edmonton na inorganisa ng isang foreign worker advocacy organization na Migrante Alberta noong Hulyo 16.

Ang mga kaibigan at tagasuporta ni Evangeline Cayanan at ang kanyang anak na si McKenna ay dumalo sa isang news conference noong Hulyo 16 para manawagan sa gobyerno ng Canada na payagan silang manatili sa bansa. Litrato: CBC / Paige Parsons

Pagkawala ng work permit

Dumating si Cayanan sa Canada noong 2010 bilang temporary foreign worker. Nagtrabaho siya sa Ontario ng isang taon bago lumipat sa Alberta.

Sinabi ni Cayanan na noong siya ay nagtatrabaho pa, lumaban siya at ni-report ang dalawa sa kanyang mga employer para sa harassment at diskriminasyon.

Ayon sa federal court documents at sa kanyang abogado, siya ay diumano’y inakusahan ng pagnanakaw ng naturang employers bilang paghihiganti. Si Cayanan ay sinampahan ng one count of theft over $5,000 noong 2014, ngunit ang mga prosecutor ay tinuloy ang kaso noong 2015, ayon sa court records. Sinabi ng kanyang abogado na wala siya sa bansa noong panahon na isinampa ang diumano’y kaso ng pagnanakaw.

Natanggal ang work visa ni Cayanan at hindi siya nakapag-apply ng refugee status. Siya ay naging isang undocumented na indibidwal noong 2015, ang parehong taon kung saan ipinanganak niya si McKenna.

Dahil ang kanyang anak ay ipinanganak sa Canada, mayroon siyang Canadian citizenship.

Dahil walang pamilya sa Canada, itinaguyod ni Cayanan si McKenna na mag-isa at sinubukan na humanap ng paraan para manatili sa bansa at makapagtrabaho.

Ang single mother ay naging aktibo rin sa activism, at ipinaglaban ang access sa health-care services para sa mga anak ng undocumented na mga magulang. Noong 2018, siya ay ginawaran ng John Humphrey Centre for Peace and Human Rights award para sa kanyang gawain.

Nagbo-volunteer din si Cayanan sa Migrante Alberta para suportahan ang migrant workers.

Anak nangangailangan ng health supports

Si McKenna ay may Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) at iba pang health conditions na nagre-require ng espesyal na atensyon at suporta at nangangamba ang kanyang ina na hindi ito makukuha ng bata sa Pilipinas.

Sinabi ni Cayanan na ang kanyang anak ay hindi rin pamilyar sa wika at kultura ng Pilipinas at mahihirapan ito na mag-adjust, isang alalahanin na sinasabi rin ng social worker ni McKenna na si Susan Otto.

Ang magsimula muli sa isang hindi pamilyar na environment na wala kang kaibigan, na walang nakakakilala sa iyo na matanda, na hindi ka nagsasalita ng kanilang wika, na hindi mo ito naiintindihan. Napaka-devastating nun para sa sinumang bata, ani Otto.

Sa totoo lang ito ay mas lumalaki pa para sa isang bata na may anumang social o emotional challenges.

Nag-file ng aplikasyon si Cayanan para pahintulutan siya na manatili batay sa compassionate at humanitarian grounds noong 2016 at 2019, ngunit pareho itong na-reject. Nahaharap sa deportasyon, nag-file din siya ng pre-removal risk assessment, at sinabi na hindi magiging ligtas at baka maharap siya at ang kanyang anak sa persekusyon sa Pilipinas.

Ayon sa court records, binanggit ni Cayanan ang kanyang pagkakasangkot sa aktibismo at publikong pambabatikos sa gobyerno ng Pilipinas, pag-aalala tungkol sa lebel ng kahirapan at krimen sa komunidad kung saan nakatira ang kanyang pamilya kabilang ang iba pang concerns.

Noong 2021, sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) officer na hindi ito nakakita ng sapat na ebidensya para patunayan ang mga argumento na ipinahayag ni Cayanan.

Binanggit ng abogado ni Cayanan na si Manraj Sidhu na nag-file si Cayanan ng lahat ng mga aplikasyon na iyon bago pa nila tanggapin ang kaso ni Cayanan, at plano nila na mag-file ng bagong aplikasyon batay sa humanitarian at compassionate grounds.

Ang mga kaibigan ni Cayanan at ang Migrante Alberta ay umaasa na ang pressure mula sa publiko na nakatuon sa mga opisyal ay magpa-prompt ng isang intervention. Mahigit 2,000 na tao ang pumirma sa petisyon na nananawagan kay Public Safety Minister Marco Mendicino at Immigration, Refugees and Citizenship Minister Sean Fraser na ihinto ang deportation, at bigyan si Cayanan ng permanent resident status.

Hindi tumugon ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC para sa isang request na magkomento.

Isang artikulo ni Paige Parsons (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.