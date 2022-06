[Ulat] Ang pangarap ni Rizal ay nananatiling buhay sa atin: NHCP Head Arevalo

Opisyal na naging bahagi sa registry of historical sites ng komisyon ang busto ni Dr. Jose Rizal na makikita sa Earl Bales Park sa Toronto matapos pormal na inabot ang pagkilala noong Miyerkules.

Para din po habang namamasyal hindi lang naman mga Pilipino kundi pati mga Canadians o foreign visitors dito. Malalaman nila ang kahalagahan ng ating bayani Jose Rizal sa ating nation building. We are proud as Filipinos para ibahagi sa mundo, sabi ni Arevalo. "'Yung mga sinulat niya, 'yung mga values, para naman nang sa ganun ‘yung mga Filipinos sa bahaging ito ng mundo maging aware din sila sa aral at turo ng ating pambansang bayani."

Nakasaad sa historical marker ang paalala sa dalawang nobela na isinulat ni Dr. Jose Rizal na nagsiwalat sa pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Si Dr. Jose Rizal ay pinatay sa pamamagitan ng pagbaril ng isang firing squad noong ika-30 ng Disyembre 1896. Pinarusahan siya sa akusasyon ng sedisyon at rebelyon laban sa gobyerno ng Espanya noong nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng dayuhang bansa ang Pilipinas panahon ng kolonyalismo.

Ang busto ni Rizal sa Earl Bales Park ay unang inilantad noong ika-6 ng Hunyo 1998 bilang bahagi ng pagdiriwang sa ika-100 taon na proklamasyon sa kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ibinigay bilang isang donasyon para sa Lungsod ng Toronto noon ang busto ni Rizal sa Earl Bales Park mula sa Philippine Consulate General sa Toronto, Order of the Knights of Rizal at Kababaihang Rizalista sa kooperasyon ng Philippine Centennial Commission. Ito ay bahagi ng paggunita sa sentenaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong 1998.

Naging madamdamin ang pahayag ni Consul General Orontes Castro sa naturang okasyon. Mahalaga umano ang historical marker na tanda ng pagkilala sa kahalagahan ng lugar lalo na't ang Lungsod ng Toronto ay bahagi ng Ontario na sentro ng komersyo sa Canada. Sakop din ng lalawigan ang Ottawa na siyang sentro ng kapangyarihan sa bansa.

Tandaan na ito ay hindi lamang isang pisikal na marker. Ito ay isang selyo. Ito ay isang representasyon sa ating lahat na mga Pilipino. Tuwing pupunta tayo dito, sa tuwing nakikita natin - bilang Pilipino nagbago na ito - sa pag-unveil ng marker. Binago ng lugar na ito ang pisikal na katangian nito. Ito ay naging isang banal na lupa. Isang banal na lugar para sa lahat ng Pilipino, sabi ni Consul General Castro.

Tinataya na may mahigit 400,000 ang naninirahan na Pilipino rito. Ito ay maituturing na may pinakamataas na bilang ng mga Pilipino at Filipino Canadians sa buong Canada.

Binigyang-diin ni Consul General Orontes Castro sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng kontribusyon ni Dr. Jose Rizal sa pamanang kalayaan at demokratikong prinsipyo na patuloy na pinaninindigan ng bansa. Kasama umano rito ang mapayapang halalan kamakailan at ang nakatakdang pagsalin sa kapangyarihan sa bagong halal na pangulo ng Pilipinas sa Hunyo 30. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang historical marker sa busto ni Rizal sa Toronto ang pangalawa na inabot ng National Historical Commission of the Philippines NHCP sa Canada. Kamakailan, sa araw ng paggunita sa ika-161 taon na kapanganakan ni Rizal, Hunyo 19, inabot din ang isang historical marker sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa bayan ng Airdrie sa lalawigan ng Alberta.

Sa pahayag ni Arevalo, sinabi niya na matapos ang minadaling pagpaslang kay Rizal noon ay nanatiling buhay ang kanyang hangarin para sa bayan. Bagama’t nakahanap ito ng mga pagbabago.

“Ang mga sakit sa lipunan na nakikita ni Rizal ay totoo pa rin hanggang ngayon. Taglay natin ang paradoxical na marka sa mga kahinaan at tagumpay. Kung kaya ang paglalakbay na kanyang sinimulan ay hindi pa natatapos. Sama-sama tayong nakatayo sa kinaroroonan ng kanyang monumento at inilantad ang bagong marker upang ipaalala sa ating sarili na ang proyekto sa bayan ay hindi natatapos sa mga martir, sa mga rebolusyon o eleksyon. Nagsisimula ito sa atin, mga Pilipino, kahit na tayo ay malayo sa ating bayan at nararamdaman ang sakit ng pangungulila sa ating mga puso. Sa huli, nananatili sa atin ang pangarap ni Rizal,” banggit ni Arevalo.

Iginiit ni NHCP OIC-Executive Director Carminda Arevalo na mahalagang hindi makalimutan ang buhay, asal at aral ni Dr. Jose Rizal na lumaban sa pang-aapi na napapanahon aniya hanggang ngayon. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Sinabi ni Arevalo sa Radio Canada International na mahalagang ipagpatuloy na isabuhay ang laban ni Rizal.

Huwag natin kalimutan ang aral at asal ni Rizal, ibunyag ang mga sakit sa lipunan, labanan ang korapsyon at maging kritikal sa pamahalaan. Isang quote mula sa Carminda Arevalo, OIC-Executive Director, National Historical Commission of the Philippines

Umaasa si Arevalo na ang kinilalang lugar sa bahagi ng parke kung saan naroroon ang busto ni Dr. Jose Rizal ay patuloy na mapangalagaan at pahalagahan ng Filipino Canadians.