CBC mag-i-invest sa program diversity bilang parte ng CRTC licensing renewal

Kami ay nagagalak na ang Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC , sa pinakaunang pagkakataon, ay kinilala ang mahalagang kontribusyon ng aming digital streaming services … sa Canadian content ecosystem, ani CBC President and CEO Catherine Tait sa isang pahayag. Kami ay taos-pusong nagagalak sa desisyon ng Komisyon na kilalanin ang diversity at representation ng kontemporaryong Canada sa ating content bilang kritikal sa hinaharap ng national public broadcaster.

Aalisin ng Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC ang requirement para sa CBC na i-maintain ang minimum thresholds para sa local programming sa urban markets kung saan ang Canadians ay may multiple options, ngunit ime-maintain ang thresholds para sa rural parts ng bansa.

Sa desisyon nito, sinabi ng Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC na ito ay isang mahalagang pagbabago sa media landscape mula 2013, ang huling beses na ni-renew ang lisensya, at gumagawa ito ng mga pagbabago sa mandato ng CBC para i-align dito.

Magpapatupad ito ng mga bagong tuntunin para tiyakin na malinaw na nakikilala ang pagkakaiba ng balita at information programming sa branded content o advertising.

Kailangan magsumite ang CBC ng mga bagong ulat sa Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC sa range ng mga paksa kasama ang workforce diversity, privacy issues at perception at konsultasyon.

Ang mga pagbabago ay ipapatupad sa Setyembre 1, 2022, at ang mga lisensya para sa radyo, TV at multiplatform content sa Ingles at Pranses ay balido hanggang Agosto 2027.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News