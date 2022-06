Pope Francis darating sa Canada sa kabila ng pananakit ng kanyang tuhod

Ang kanyang pagbisita ay naka-iskedyul sa Hulyo 24 (Linggo) hanggang Hulyo 29 (Biyernes) na magdadala sa kanya sa Edmonton, Quebec at Iqaluit.

Ayon sa itineraryo na inilathala noong Huwebes sa website ng Vatican, ang Santo Papa ay opisyal na lalapag sa paliparan ng Edmonton Linggo ng umaga, Hulyo 24.

Ang kanyang unang buong araw sa Canada ay igugugol sa pakikipagpulong sa mga katutubong tao sa Canada. Ang Santo Papa, na may mga isyu sa mobility, ay maglalakbay sa Maskwacis, isang oras na biyahe sa timog na bahagi ng Edmonton, isang komunidad na tahanan ng ilang Cree First Nations.

Sa araw ring iyon, gaganapin ang isang pulong sa Sacred Heart Church sa Edmonton kasama ang mga katutubo at mga miyembro ng komunidad ng parokya.

Ang publiko ay magkakaroon ng pagkakataong makita ang Santo Papa sa isang misa sa Commonwealth Stadium sa kapitolyo ng Alberta.

Si Pope Francis ay maglalakbay sa Lac Sainte-Anne, isang lugar na napakahalaga sa mga Katoliko, First Nations at Métis sa probinsya.

Pagkatapos ay aalis na si Pope Francis sa Alberta para pumunta sa Quebec City araw ng Miyerkules, Hulyo 27, kung saan siya ay tatanggapin ng Gobernador Heneral ng Canada sa Citadelle.

Makikipagpulong din siya kay Prime Minister Justin Trudeau gayundin sa mga katutubo at diplomatikong kinatawan.

Ilalaan ang Huwebes, Hulyo 28 sa mga kaganapang kasama ang publiko, kabilang ang isang misa sa Sainte-Anne-de-Beaupré National Sanctuary. Pagkatapos ay ipagdiriwang ang Vespers sa Notre-Dame de Québec Cathedral.

Tatapusin ni Pope Francis ang kanyang pagbisita sa Canada sa Biyernes, Hulyo 29 sa isang meeting sa umaga kasama ang mga miyembro ng Society of Jesus at isang delegasyon ng mga katutubo.

Pagkatapos ay maglalakbay siya sa Nunavut, ngunit ang kanyang pagbisita sa Iqaluit ay tatagal lamang ng ilang oras. Ayon sa itinerary, makikipagkita si Pope Francis sa ilang dating estudyante ng mga residential school para sa mga katutubo roon.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Isang artikulo ng Radio Canada International na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.