Ang karanasan ng mga Pilipino na nanny sa Canada

Si Tougan ay dating social worker sa Philippine Red Cross bago siya pumunta sa Canada para magtrabaho bilang nanny sa isang pamilya sa Calgary na nagtagal ng halos apat na taon.

Nagsimula bilang isang volunteer, ngayon siya ay nagtatrabaho na sa Immigration Services Calgary bilang after-school facilitator at in-home support worker.

Samantala si Monana naman ay dating midwife sa Pilipinas. Bago lumipad sa Canada, siya rin ay naging isang medical secretary at nurse aide sa loob ng anim na taon at ang mga karanasan na iyon ang nagbigay sa kanya ng oportunidad para magtrabaho sa isang assisted living facility sa Alberta bilang health care aide noong 2011.

Ngayon siya ang nagsisilbing chairperson ng Migrante Alberta (bagong window), isang “non-profit advocacy and self help organization” na tumutulong sa mga migranteng Pilipino.

Ayon sa isang artikulo ng Migrante Alberta, si Connie Monana ay dating nagtrabaho sa isang seniors’ facility sa St. Albert, Alberta. Litrato: Migrante Alberta website / Pinterest

Tunghayan ang kanilang minsan ay mapait at minsan ay matamis na karanasan bilang nanny sa probinsya ng Alberta.

Ano ang mensahe nila sa mga kababayan na nais magtrabaho bilang nanny sa Canada?

Isang artikulo ni Catherine Dona na hango sa ulat ng CBC News Calgary.