Nasa Rwanda para sa Commonwealth Summit, Trudeau inalala ang isang genocide

Sa lugar na ito nakalibing ang mahigit 250,000 Rwandan Tutsis na pinatay ng Hulu extremists noong spring at summer ng 1994.

Ang dating Canadian general — at naging Liberal na senador — na si Romeo Dallaire, na maagang sumuporta kay Trudeau, ang nanguna sa peacekeeping mission na nabigo para maiwasan ang genocide.

Mahigit 800,000 Tutsis ang pumanaw sa organisadong kampanya na nagtagal ng mahigit 100 na araw.

Nagbigay galang ang prime minister habang nagtipon ang mga lider ng Commonwealth sa Kigali para mag-usap-usap, kasama ang iba pang bagay, tungkol sa karapatang pantao at tumataas na food insecurity sa kontinente.

Hindi lang mga labi ng biktima ang laman ng genocide memorial ngunit mga litrato at personal items din.

Si Trudeau ay sinalubong ng executive director ng centre at nagkaroon ng oportunidad na makipag-usap sa isang survivor ng genocide.

Marami sa pangalan ng mga biktima ay kailangan pang kunin at idokumento at marami sa mga biktima na nananahimik sa libingan ang hindi pa nakikilala.

Bumisita rin sina Prince Charles at ang kanyang asawa na si Camilla sa naturang lugar noong Miyerkules.

Matapos mag-alay ng bulaklak, si Charles — ang unang miyembro ng Royal Family na bumisita sa bansa — ay nakipagkita kay President Paul Kagame, na may pangunahing papel na ginampanan sa tagumpay ng militar para wakasan ang genocide.

Bukod na nakipagkita si Trudeau kay Kagame ngayong Huwebes.

Canada palalawakin ang diplomatic mission sa Kigali

Matagal nang binatikos ng human rights groups ang pagpili sa Rwanda para mag-host ng Commonwealth meeting, binanggit nila ang mga restriksyon ni Kagame sa kalayaan sa pamamahayag, ang pag-aresto sa high-profile na mga kritiko at mga alegasyon na nabigo ang otoridad na magsagawa ng mga mapagkakatiwalaang imbestigasyon sa mga kaso ng sapilitang pagkawala at suspetsyosong pagkamatay ng mga kalaban ng gobyerno.

Prime Minister Justin Trudeau winelcome ni Francis Gatare, presidential adviser, economic affairs, nang dumating sa Kigali para dumalo sa Commonwealth Summit, noong Miyerkules. Litrato: La Presse canadienne / Paul Chiasson

Ang Rwanda, ang dating German, at kinalaunan Belgian, colony, ay tinanggap sa Commonwealth noong 2009 sa gitna ng pagtutol ng Commonwealth Human Rights Initiative at Human Rights Watch.

Inanunsyo ni Foreign Affairs Minister Melanie Joly noong Miyerkules na ang Canada ay ia-upgrade ang diplomatic mission nito sa Kigali sa full embassy at high commissioner. Isang ambasador ang itatalaga sa Africa Union.

Alam natin na ang Rwanda ay ginagampanan ang isang leadership role, at nagpapakita ng maraming progreso bilang isang miyembro ng Commonwealth, ani Joly. Kaya naman strategic ang manatili rito. Naniniwala kami lalo na ngayon, na ang boses ng Canada ay dapat marinig. At para gawin iyon, kailangan natin ng mas maraming tools, kailangan natin ng mas maraming resources, kailangan natin ng mas maraming boots on the ground.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.