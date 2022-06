Trudeau sinabing ’unacceptable’ ang passport delays, nangako na aaksyon ang gobyerno

Nagsalita sa The House ng CBC Radio sa isang interbyu na eere sa Sabado, sinabi ni Trudeau na naiintindihan niya ang anxiety ng mga bibiyahe ngayon.

Ang sitwasyon ay unacceptable, aniya. May tunay na concern sa mga pamilya na nahaharap sa mga bagay na ito at kailangan natin mag-step up.

Nang tanungin ng host na si Chris Hall kung bakit ang sitwasyon ay lumala kahit obvious naman sa maraming observers na ang passport demand ay tataas kapag inalis na ang COVID-related travel restrictions, sinabi ni Trudeau na ang gobyerno ay nag-hire ng mahigit 600 passport workers noong Enero at handa sila na mag-hire pa ng mas marami para maibsan ang backlog.

Maraming disruptions habang bumabalik ang mundo mula sa COVID. Kaya naman nagtatrabaho kami araw at gabi para siguraduhin na makukuha ng mga tao ang kanilang mga pasaporte, ani Trudeau.

"Pinoproseso namin ang libo-libo kada linggo. At tinitiyak namin na maide-deliver nang mabilis hangga't maaari ang kailangan ng mga tao at ang kanilang inaasahan mula sa gobyerno."

Canadian PM Justin Trudeau (archives) Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ngayon na ang processing times ay mas mabagal kaysa karaniwan, maraming Canadians ang pinipili na kumuha ng passport o palitan ang expired na passport sa pamamagitan ng in-person visit sa isa sa 35 passport offices sa buong Canada na tumatanggap ng mga aplikasyon.

PANOORIN | Kailangan ng passport? Asahan ang paghihintay ng matagal:

Ang gobyerno ay naglunsad ng isang bagong online tool (bagong window) para sabihin sa mga tao kung gaano katagal silang maghihintay bago iproseso ng agent ang isang standard passport application o ang isang urgent o express application para sa mga taong bibiyahe sa hinaharap.

Mula ngayong Miyerkules, ang wait times ay lumagpas na ng limang oras sa maraming lokasyon.

Sinabi ni Families Minister Karina Gould, ang ministro na responsable para sa passport services, na 85% ng mga aplikasyon ay bago, na mas matagal iproseso kaysa sa renewals. Sinabi niya na nagdadagdag sila ng staff ngunit binigyang-diin na dahil ang passport processing ay isang sensitibong isyu na may security considerations ang training program para sa mga bagong manggagawa ay aabot ng 15 linggo.

Noong Enero, 1,500 employees ang nagtrabaho sa passport program.

Mula noon, ang gobyerno ay nag-hire ng 600 workers at nag-redeploy ng 600 na dating passport officers o ibang clerks, at aktibong nagre-recruit ng dagdag na 600 katao, ayon sa datos ng gobyerno na ibinigay sa CBC News.

Sinabi ng tagapagsalita ni Gould na ang departamento ay na-identify ang 200 federal employees para sa Employment and Social Development Canada (ESDC) na maaaring ma-reassign para tulungang iproseso ang mga pasaporte, at tinutukoy rin ng Canada Revenue Agency kung sinuman sa mga empleyado nito ang maaaring sumalo sa trabaho.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.