Sa wakas, Montreal travellers nakakuha na ng appointment para sa passport renewals

Siya ay nakapila, sa labas ng passport office sa Guy-Favreau complex sa Montreal, mula pa noong Lunes ng gabi. Binabantayan niya ang oras bago ang kanyang 5 p.m. flight sa Cameroon.

Pagod ako. Frustrated ako, aniya. Walang pumunta rito para sabihin: ito, magkape ka muna, hindi ka nakatulog, ano ang kailangan mo? Wala.

Marami silang sinasabi sa TV, pero dito sa lugar na ito, wala kaming nakikita, aniya.

Si Kamagou ay isa sa daan-daang tao na naghihintay pa rin Miyerkules ng umaga, ang pila ay umikot na sa block. Sinabi ni Karina Gould, ang minister of families, children and social development, na ang delays sa Guy-Favreau office ang pinakamasama sa bansa.

Nangako ang pederal na gobyerno na ipapatupad ang bagong sistema ngayong Miyerkules. Isa-isa, nagsimula nang makakuha ng ticket na may fixed appointment time ang mga tao, para sila ay makaalis na at makabalik na may minimal delays.

Parang light at the end of the tunnel ang naramdaman ng iba, na natutulog na sa labas ng ilang araw noong panahon na iyon.

Gusto ko ng kama, ani Maxime Renaud-Blondeau, na naghihintay rin sa labas mula pa noong Lunes.

Na-miss na niya ang kanyang flight. Ang kanyang eroplano papuntang Atlanta ay nag-take off noong Miyerkules ng umaga. Sinabi niya na kung hindi niya makukuha ang kanyang passport ngayong araw, hindi na niya itutuloy ang kanyang trip.

Sasabihin ko na lang: Hindi ako aalis, Nay, hindi ako makakapunta, aniya.

Bago ipinatupad ang bagong sistema, inilagay ng mga naghihintay na tao ang bagay na ito sa kanilang mga kamay, nagpatupad sila ng sariling first-come-first-serve system para maiwasan ang pag-cut ng mga tao sa linya. Ang mga pulis ay tinawag para kontrolin ang crowd.

Isang artikulo nina Laura Marchand (bagong window), Jennifer Yoon (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.