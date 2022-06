Ukrainian President Zelenskyy nagbigay ng talumpati sa Canadian university students

Nagbigay ng talumpati si Zelenskyy habang ang paglusob ng Russia sa Ukraine ay tutuntong na sa ikaapat na buwan.

Ang Munk School of Global Affairs and Public Policy ng University of Toronto ang nag-host ng naturang event, na nakapokus kung paano makakatulong ang mga unibersidad sa Canada sa Ukraine ngayong digmaan.

Sinabi ni North Atlantic Treaty Organization NATO Secretary General Jens Stoltenberg na ang mga tao ay dapat maghanda para sa digmaan “na magtatagal ng maraming taon.” (bagong window)

Matapos ang talumpati ni Zelenskyy, sasagutin niya ang mga katanungan ng mga estudyante.

Ang mga estudyante ay nakinig mula sa University of Calgary, University of Saskatchewan, Université de Montréal, University of Prince Edward Island, University of Alberta, at University of Manitoba.

Sila rin ay nakinig mula sa buong Ontario, kasama ang Western University, Queen's University, ang University of Waterloo, at Wilfrid Laurier University. Ang mga estudyante mula sa Dalhousie University sa Nova Scotia ay nakibahagi rin.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.