Prime Minister Justin Trudeau dadalo sa Commonwealth summit sa Rwanda

Ang seguridad sa pagkain - partikular sa Africa - ay inaasahan na magiging pangunahing paksa sa kumperensya ng mga lider. Gayundin ang pag-abstain ng maraming pangunahing mga bansa mula sa resolusyon na kinokondena ang pagsalakay ng Russia sa kanilang Eastern European na kapitbahay sa United Nations nitong unang bahagi ng taon.

Sa isang interbyu sa The House ng CBC Radio, sinabi ni Trudeau na ang hamon na hinaharap ng mga kakampi ng Ukraine ay i-engage sa isang tunay at sustained na paraan ang mga lider na nag-aalangan tungkol sa sanctions at kumbinsihin sila na maintindihan na ang Russia ay sinusubukan na i-destabilize ang mundo at i-set back ang demokrasya at rule of law ng maraming dekada.

Importante para sa lahat, hindi lang sa European na mga bansa, na tayo ay manindigan sa pagtatangka na ito na muling ibahin ang world order, dagdag pa niya.

Ang sampung Commonwealth members - Bangladesh, India, Mozambique, Namibia, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Uganda at Zimbabwe - ay pormal na nag-abstain mula sa pagboto sa United Nations UN noong huling Marso na kinondena ang paglusob ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 24.

Bagama’t hindi legally binding, ang mga resolusyon sa United Nations UN General Assembly ay may dalang political weight.

Sinabi ni Trudeau na may argumento na dapat gawin para kumbinsihin ang India at South Africa - na sinabi niyang ipinagmamalaki ang kanilang mga prinsipyo sa demokrasya, mga prinsipyo sa teritoryal na integridad, sa soberanya, sa mga tao na pinahihintulutang idetermina ang kanilang sariling kinabukasan - na lumaban sa pakikidigma ng Russia sa Ukraine.

Kailangan pang makita kung gaano kaepektibo ang mga argumento na iyon. Ang India, halimbawa, ay bumibili ng discounted na langis at coal mula sa Russia sa isang increasing rate.

Ang India ang pangatlong pinakamalaking konsumer ng langis sa mundo at higit 80% nito ay imported. Ang Moscow ay hindi pangunahing supplier ng langis sa India bago ang paglusob. Noong Enero at Pebrero ngayong taon, hindi nag-import ang India ng anumang krudo mula sa Russia.

Ngayon, ang Russia ang pangalawang pinakamalaking source ng langis ng India.

Ang Commonwealth meeting, ani Trudeau, ay magiging isang oportunidad para paalalahanan ang mga bansa na hindi nila kailangang maging mabait sa Russia at igiit ang katotohanan na ang Moscow ay isang instigator ng lahat ng instability na ito sa buong mundo, partikular sa seguridad sa pagkain.

Ang Ukraine at (to a lesser extent) Russia ay kabilang sa mga pinakamalaking mga supplier ng grain sa Africa, kung saan ang presyo ng pagkain ay tumataas ngayon.

Sinubukan ng Russia na sisihin ang western sanctions para sa price spikes na iyon. Tinukoy ni Trudeau na ang sanctions sa Russia ay hindi naaapektuhan ang shipments ng pagkain at grain.

Marami sa grain ng Ukraine para i-export ay nananatili sa bansa dahil ang mga port ay naharang ng Russian naval blockade.

Sinabi ni Colin Robertson, dating diplomat at foreign policy expert sa Canadian Global Affairs Institute, na ang pagpupulong ng Commonwealth ay nagpepresenta kay Trudeau ng isang tunay na oportunidad, dahil ang ilang lider ay maaaring absent at ang bagong halal na prime minister ng Australia ay baguhan pa lamang sa international stage.

Sinabi ni Robertson na inaasahan niyang makita ang mas substantive discussion sa G7 leaders meeting sa Germany, na gaganapin pagkatapos ng summit sa Rwanda.

Ang Commonwealth, aniya, ay isang useful na forum, ngunit marahil less useful kaysa dati.

Noong nakaraang linggo, dahil sa inaabangang meeting, nakipag-usap si Trudeau kay President Paul Kagame ng Rwanda. Isang senior government official, na nagsalita sa background, ang nagsabi na ang prime minister ay magkakaroon ng mas maraming pag-uusap sa iba pang lider na pupunta sa summit.

Si Trudeau ay lilipad sa Rwanda habang kinukwestiyon muli ang human rights record ng bansa.

Nagpahayag ng concern ang human rights groups noong isang linggo tungkol sa pagkulong at pambubugbog sa mga sumasalungat na mamamayan ng Rwanda. Ang plano ng gobyerno ng Britanya na i-deport ang asylum-seekers sa Rwanda ay nadagdag pa sa concerns na iyon.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.