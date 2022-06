Canadians natagpuang patay na may mga saksak sa isang resort sa Mexico

Sinabi ng prosecutors sa Quintana Roo state, na tahanan din ng mga resort tulad ng Cancun at Tulum, na isang babae at isang lalaki ang natagpuang patay noong Lunes sa isang hotel o condominium sa isang resort, at ang ikatlong tao ay naiulat na sugatan.

Walang agarang impormasyon ang ibinigay tungkol sa kanilang mga pangalan o tirahan. Ngunit kinumpirma ng prosecutors na ang lalaking biktima ay nasa wanted list ng Interpol para sa fraud charges.

Alam ng Global Affairs Canada ang tungkol sa pagkamatay ng dalawang Canadian citizens sa Mexico, sinabi ng departamento sa isang pahayag.

Ang consular officials ay naka-stand by para magbigay ng consular assistance sa mga pamilya, at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na awtoridad para kumuha ng dagdag na impormasyon, ayon sa pahayag. Dahil sa privacy considerations, walang karagdagan na impormasyon ang maibibigay.

Ang Playa del Carmen ay tinamaan ng ilang instances ng karahasan na sangkot ang mga dayuhan, ang pinakahuli noong Enero, nang patayin ang dalawang Canadians sa loob ng isang local resort, dahil sa utang sa pagitan ng international drug at weapons trafficking gangs.

Noong Marso, natagpuan ng pulis sa Playa del Carmen ang mga katawan ng apat na kalalakihan na itinapon malapit sa isang housing development. Ang pagtambak sa mga katawan sa damuhan sa tabi ng isang access road ay nagpapahiwatig ng isang gangland-style killing.

May mga serye ng mga akto ng karahasan sa ibang dako ng resort-studded na Mayan Riviera coast sa Mexico, ang crown jewel ng industriya ng turismo sa bansa.

Noong Nobyembre, isang shootout sa beach ng Puerto Morelos, hilaga ng Playa del Carmen, ang iniwang patay ang dalawang suspected drug dealers.

Sinabi ng mga awtoridad na may 15 gunmen mula sa isang gang ang tila pinag-awayan ang kontrol ng pagbebenta ng droga sa naturang lugar.

Noong huling bahagi ng Oktubre, sa timog na parte ng laid-back destination na Tulum, dalawang turista — ang isa ay California travel blogger na ipinanganak sa India at ang isa ay German — ang nahuli sa gitna ng barilan ng magkalaban na drug dealers at napatay.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.