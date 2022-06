Centre for Newcomers nagbukas ng bagong pasilidad sa hilagang-silangang Calgary

Ang non-profit na ahensya na tumutulong sa mga imigrante at refugees ay inokupahan ang dating espasyo ng dalawang big box stores sa Northgate Village, na nasa tapat ng Marlborough Mall sa 36th Street N.E.

Ang sentro ay may 200-seat auditorium, isang storefront cafe na pinapatakbo ng newcomers gayundin ang isang child care, isang spiritual space at isang youth centre.

Kinokober ng bagong lokasyon ang 53,000 square feet at aakto bilang isang community hub, hindi lang para sa mga empleyado at kliyente ngunit para rin sa komunidad.

Sa loob ng child-care centre sa bagong bukas na Centre for Newcomers. Litrato: CBC / Dan McGarvey

Hindi pa ako tumitigil sa pagngiti, sinabi ng presidente at CEO na si Anila Lee Yuen.

Meron pa kaming ilang final touches, tinatapos pa ng ilang contractors, pero meron na talagang celebratory feel. Bumalik na ang lahat ng aming staff, at ang komunidad ay welcome na pumunta at mag-tour habang kami ay nagse-settle.

Hindi naging madali ang paglipat at pagpapatayo ng isang bagong centre sa gitna ng pandemya. Ang proyekto ay lumagpas ng $2.5 milyon sa budget dahil ang mga presyo ay tumaas noong pandemya.

At nagkakasakit ang mga tao, kaya nagkaroon din ng shortage ng mga contractor, at ang lahat ng iba’t ibang isyu na ito kasama ang problema sa supply chain. It’s been a long road, ani Lee Yuen.

Ang espiritu ay katatagan. Nagawa namin. Nakaya namin, at patuloy kaming susulong at pagsisilbihan ang komunidad, ani Lee Yuen.

Ang lahat ng tao ay magiging komportable rito at makakakuha ng mga serbisyo at makakakilala ng mga bagong tao, aniya.

Ang open-plan office space ay isa sa maraming features para sa staff at mga kliyente. Litrato: CBC / Dan McGarvey

Ang proseso ng paghahanap ng bagong tahanan ay nagsimula limang taon na ang nakalipas at ang centre ay sinubukan na maghanap ng mas malaking site ngunit dapat mas malapit pa rin ito sa parking, transit at iba pang settlement agencies at supports sa hilagang-silangang bahagi ng siyudad.

Nakakuha kami ng maraming suporta mula sa komunidad, napakaraming suporta mula sa gobyerno, at talagang nagpapasalamat kami. Lahat ng tao ay nakangiti, at lahat ng bigat na matagal naming dinala ay napawi na.

Ang ilan sa amin ay hindi nakita ang isa’t isa sa loob ng dalawang taon. Kaya ang makita ang bawat isa in person ay nakakatuwa talaga.

May pag-asa, may energy, ani Lee Yuen.

Ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada ang pangunahing source ng pondo para sa centre.

Isang artikulo ni Dan McGarvey (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.