Balikan: Filipino Canadians sa pagsuporta sa Indigenous people

Ayon kay Eliot, ang mga Pilipino at Indigenous Canadians ay parehong may mayaman na katutubong kultura bago ang kolonisasyon ng mga dayuhan. At sa paglipas ng panahon, matapos masakop ang Pilipinas ng Espanya at Amerika, tila nakalimutan na ng mga tao ang kanilang katutubong pinagmulan.

Dahil sa magkatulad na kasaysayan, taong 2021, hinikayat ng mga miyembro ng Filipino community ang kanilang mga kababayan na suportahan ang mga Indigenous Canadians lalo na’t ito rin ang taon kung saan nadiskubre ang unmarked graves sa dating residential schools sa Canada.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Ang huling residential school ay nagsara sa Saskatchewan noong 1996.

Ang Filipino Heritage Month at National Indigenous History Month ay parehong ipinagdiriwang sa buwan ng Hunyo sa Canada.

Isang episode ng Daybreak North na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.