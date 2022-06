Retail sales higit $60B noong Abril, ‘di napigilan ng inflation ang konsumer na mamili

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Martes na ang sales sa general merchandise stores ang nanguna na umunlad ng 4.2 porsyento sa buwan ng Abril. Ang sales at miscellaneous niche retailers tulad ng pet stores, cannabis stores, office supply stores at pool retailers ay mas tumaas pa — 11.2 porsyento.

Ang sales ay tumaas din sa mga:

clothing at accessories stores (tumaas ng 2.6 porsyento).

health at personal care (tumaas ng 0.8 porsyento).

electronics at appliances (tumaas ng 1 porsyento).

Sinabi ni Ksenia Bushmeneva, isang ekonomista sa TD Bank, na magandang makita na ang mga tumaas na presyo ay tila hindi pinipigilan ang mga konsumer mula sa pagbubukas ng kanilang mga pitaka, ngunit panahon lang ang makakapagsabi kung ang trend ay magpapatuloy.

Inaasahan natin na makita ang patuloy na moderation sa retail sales volumes habang ang paggastos sa goods ay nagbigay daan sa pagbawi ng spending sa mga serbisyo, tulad ng concert tickets, bakasyon at pagkain sa labas, aniya. Ang nagbabagong consumer preference ay nahuli ang ibang retailers off guard, na may labis na imbentaryo ng mga item kung saan ang demand ay humihina na.

Sa totoo lang, hindi lahat ng mga tindahan ay tumaas ang sales.

Sa kabilang dako ng ledger, ang sales ay bumagsak ng 1.6 porsyento sa beer, wine at liquor stores at 0.3 porsyento sa mga supermarket at grocery store.

Ang pinakamalaking pagbaba ng sales ay nakita sa paggawa ng building material at garden equipment at supplies dealers, na bumagsak ng 4.3 porsyento. At ang sales sa mga bagong car dealerships ay bumaba ng 0.8 porsyento.

Sa kabuuan, ang tinatawag na core retail stores, na hindi isinasama ang mga bagay na volatile o pabago-bago tulad ng gas stations, ay tumaas ng 1 porsyento.

At hindi lang ang mataas na presyo ang nagbu-boost sa mga resibo. Sa usapin ng volume, ang sales ay tumaas ng 0.9 porsyento noong Abril.

Inilarawan ni Shelley Kaushik, isang ekonomista sa Bank of Montreal, ang retail sales numbers na solid.

“[Ngunit] hindi malinaw kung ang price pressures at ang mas agresibong Bank of Canada rate hikes ay tinitimbang ng sentimyento ng mga konsumer — at hindi rin ito nagpapakita ng anumang senyales ng paghinto sa mga susunod na buwan.

Sinabi rin ng ahensya na ang early estimate para sa retail sales noong Mayo ay iminumungkahi ang gain na 1.6 porsyento para sa Abril, ngunit nagbabala na ang numero na ito ay magbabago pa.

Ang retail sales noong Abril ay tumaas sa anim mula 11 na subsectors na tina-track ng Statistics Canada, na kumakatawan sa 43.3 porsyento ng retail trade.

