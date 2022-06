Magsalo-salo, tumawa, matuto: Paano ipagdiwang ang National Indigenous Peoples Day

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Tinanong ng Unreserved (bagong window) ang ilang kaibigan ng show — mga Indigenous people na ipinagdiriwang din dahil sa kanilang nakamit na tagumpay — kung ano ang ibig sabihin ng National Indigenous Peoples Day sa kanila at kung paano pinakamahusay na i-celebrate ang araw na ito.

Kagalakan pagkatapos ng mahirap na taon

Ang West Coast na kultura ng award-winning author na si Eden Robinson ay extremely social. Ngunit dahil sa COVID-19 na pandemya, siya ay nasa isang bubble kasama ang kanyang pamilya. Matagal na mula noong nagsama-sama ang maraming tao sa kanyang komunidad.

Ang award-winning author na si Eden Robinson ay Haisla at Heiltsuk. Litrato: Red Works Photography/Penguin Random House Canada

Inaabangan ko ang unang pagkakataon na muli kaming magsasalo-salo, ani Robinson.

Si Robinson, na isang Haisla at Heiltsuk, ay kalimitang nasa George Little Park sa Terrace, British Columbia B.C. , tuwing National Indigenous Peoples Day, nakikinig sa mga musikang pagtatanghal at ine-enjoy ang mga inihaw na pagkain.

May mga amazing na pagkain doon. Ang ilan tradisyonal, ang ilan adopted, pero lahat magiging masarap.

Ang nakalipas na mga taon ay naging mahirap, ani ng may-akda. Hindi lang dahil sa COVID, ngunit iniisip ko ang halos 215 na mga bata na nakita sa Kamloops Indian Residential School.

Ang mga findings noong Mayo 2021 sa site ng dating residential school sa British Columbia ay ipinakita ang 215 potensyal na burial sites. Mula noon, may mga parehong discoveries ang naganap sa ilang residential school sites sa buong bansa.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Kapag pinag-uusapan kami ng mga tao o kapag kinakausap nila kami, ito ang mga kuwento na bini-bring up nila. Bini-bring up nila ang pinakamalalim namin na kalungkutan at trauma. Kaya ang gusto ko sa Indigenous Day ay ang pagdiriwang ng mga tao sa aming kultura, ipinagdiriwang nila ang aming mga komunidad, ani Robinson.

Paghilom sa pamamagitan ng pagtawa

Sinabi ng Anishinaabe social media influencer na si Sherry Mckay, mula sa Sagkeeng First Nation sa Manitoba, na gagawa siya ng kanyang online content — na may mahigit 500,000 followers sa online video service na TikTok — para ipagdiwang ang pagiging katutubo.

Palakihin ang larawan (bagong window) Anishinaabe social media influencer Sherry Mckay. Litrato: Submitted by Sherry Mckay

Sa kanyang mga mata, ito rin ang pangunahing layunin ng National Indigenous Peoples Day ⁠— ang selebrasyon.

Kapag iniisip ko ang National Indigenous Peoples Day, iniisip ko ang selebrasyon. Iniisip ko ang tumawa. Iniisip ko ang pamilya, ani Mckay.

Iniisip ko ang mga pagtitipon at ang mga pirasong nawala sa loob ng mga dekada, bago ang selebrasyon ng aming wika at kultura at mga seremonya, at ang paggunita sa aming mga kamag-anak at ninuno na hindi nakapagdiwang ng mga bagay na iyon.

Ang TikTok star ay nagdala ng kamalayan sa mga isyu ng mga katutubo sa pamamagitan ng komedya dahil, aniya, ang pagtawa ng sama-sama ay nagdadala ng paghilom.

Hindi ko alam kung ang pagtawa lang iyon o, alam mo ‘yun, ang pagtawa natin kasama ang ating mga mahal sa buhay. ‘Yung malakas na paghalakhak ng mga tita at tito natin ay napaka-healing.

Minarkahan ni Mckay ang National Indigenous Peoples Day bilang isang dignitaryo sa grand entry ng live event ng APTN noong Sabado, na ginanap sa The Forks sa Winnipeg.

Isang oportunidad para matuto

Bilang cultural guardian para sa Innu Nation sa Labrador, si Jodie Ashini ay nagtatrabaho para mapreserba at ma-promote ang kanyang kultura.

Si Jodie Ashini ang cultural guardian para sa Innu Nation sa Labrador. Litrato: Submitted by Jodie Ashini

Nang tanungin tungkol sa National Indigenous Peoples Day, inisip niya ang kanyang anak na babae, na anim na taong gulang, na may mas maitim na balat, at visibly Indigenous.

Isa akong maputing Native, kaya halos hindi ako nag-fit sa kahit ano’ng side. Minsan mapula ang balat ko o minsan naman maputi, kaya ginugol ko ang aking oras sa pagfi-fit in, sinubukan kong i-figure out kung sino ba ako habang lumalaki, ani Ashini.

Ngunit talagang natatakot ako para sa aking anak na baka madurog ang kanyang puso dahil hindi siya nagfi-fit in dahil sa kung sino siya.

Kung paano naapektuhan ng kolonisasyon at patuloy na naaapektuhan ang Innu ay isang kuwento na hindi alam ng maraming tao, ani Ashini. Kaya ang Hunyo 21 ay isang perpektong oportunidad para sa non-Indigenous Canadians na matuto tungkol sa Indigenous peoples at kanilang kultura — at gumawa ng mga hakbang tungo sa pagkakapantay-pantay.

Lubos na mahalaga ito para sa amin. Ito ang araw na nararamdaman namin na kami ay kinikilala sa isang bansa na napakaliit ng iyong pakiramdam, kung saan kailangan pa rin namin ipaglaban ang aming mga karapatan at kalayaan, aniya.

Umaasa ako na makakamit namin ang pagkakapantay-pantay, kapag kinilala na ang aming kultura at lahi, at hindi na namin kailangan maramdaman na kami ay kakaiba. Hindi na namin kailangan maramdaman ang kawalan ng katarungan.

Isang artikulo ng CBC Radio na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.