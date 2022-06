Canada gagastos ng halos $5B para i-upgrade ang kontinental na depensa, ani Anand

Inihayag ni Anand ang matagal nang hinihintay na anunsyo na i-upgrade ang North American Aerospace Defense Command o NORAD sa principal air base ng militar ng Canada sa Trenton, Ont.

Defence Minister Anita Anand (archives). Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ang bilang na ito ay nirerepresenta ang bahagi ng Canada sa gastusin na i-overhaul ang decades-old joint bi-national air defence command, na orihinal na idinisenyo para bantayan ang Soviet bombers. Ang proyekto ay hindi bahagi ng 2017 defence policy document ng Liberal na gobyerno.

Kinokober ng Estados Unidos ang humigit-kumulang 60% ng bill para sa North American Aerospace Defense Command NORAD .

Ang nature ng North American Aerospace Defense Command NORAD ay nagbago nitong mga nakaraang taon habang pinasan nito ang dagdag na mga responsibilidad para i-monitor ang sealane approaches sa North America at magbantay laban sa cyberattacks.

Kasama sa North American Aerospace Defense Command NORAD overhaul ang pagpapalit sa North Warning System, isang chain of radar stations sa Far North. Ang sistema kinalaunan ay papalitan ng dalawang magkaibang uri ng radar systems — isang northern, isang polar — na may abilidad na tumingin over the horizon.

Magde-deploy din ang overhaul ng mga bagong satellite na ginawa para i-track ang moving targets sa ground at isang top-secret series ng remote sensors.

Hindi lang Arctic ang imo-monitor ng bagong network — ang tradisyonal na domain ng North American Aerospace Defense Command NORAD — kung hindi ang Pacific at Atlantic approaches sa kontinente.

Matagal nang nagbabala ang mga eksperto sa militar na ang kasalukuyang surveillance system ng North American Aerospace Defense Command NORAD ay hindi ginawa para i-track ang cruise missiles — ang mga armas na pinaputok mula sa mga submarine o mula sa labas ng North American airspace. Hindi rin ito ginawa para harapin ang hypersonic missiles, na maraming beses na naglalakbay sa speed of sound.

Ang parehong weapons system ay prominenteng nakita sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine.

Ang threat environment ay nagbago na, ani Anand, nang sagutin ang tanong ng isang reporter ngayong Lunes.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.