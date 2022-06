Manitoba magha-hire ng 400 na dagdag na staff sa personal care homes

Sinabi ng Progressive Conservative government na ang pera ay gagamitin para mag-recruit at mag-hire ng 350 health-care aides at 72 nurses.

Ang pera bukod sa $15 milyon na inanunsyo noong Abril para i-boost ang staffing — kasama ang 200 full-time housekeeping staff — at pagandahin ang paglilinis at i-update ang information technology.

Ang pondo ay tugon sa isang external review sa nakakamatay na COVID-19 outbreak noong taglagas ng 2020 sa Maples Personal Care Home sa Winnipeg, kung saan 56 na tao ang namatay.

Nadiskubre ng review na ang shortages sa staff ay dahil sa maraming nagkakasakit, inconsistent na paglilinis at kakulangan ng infection control expertise.

Sinabi ni Kathy McPhail, na namumuno sa implementasyon ng Manitoba sa mga rekomendasyon ng review, na masaya ang mga personal home care operators dahil maiibsan ang kanilang problema sa staffing.

Sinabi ko sa mga residente, sa mga pamilya at sa publiko ngayong araw, it will take time para mag-recruit sa lahat ng klasipikasyon … pero mararating natin iyon.

Akitin ang mga tao na magtrabaho sa personal care homes PCHs

Kinilala ni McPhail na ang labour shortage ay lilikha ng ilang mga hamon. Kaya hinikayat niya ang bawat tao na nakikinig sa kanyang talumpati noong Biyernes sa labas ng Deer Lodge Centre na himukin ang mga tao sa kanilang buhay na i-pursue ang isang career sa health care.

Sinusubukan natin na gumawa … ng isang environment sa personal care homes na kaakit-akit at supportive sa staff, pamilya at mga residente, aniya.

Ang daan-daang mga bagong staff ay inaasahan na magbibigay ng mas maraming bedside care para sa bawat personal care home PCH na residente.

Nagpaplano ang Manitoba na taasan ang kasalukuyang standard na 3.6 oras kada araw patungo sa 3.8 oras — isang pagtaas ng 12 minuto kada araw, ani long-term care minister Scott Johnston.

Sinabi niya na titingnan ng gobyerno na higit pang taasan ang hours of care. Ang long-term care advocates sa Manitoba ay itinutulak ang 4.1 oras kada araw. (bagong window)

Ang potensyal para sa mas malaking workforce ay isang magandang balita para kay Sharon Wilms, ang CEO ng The Convalescent Home of Winnipeg, ngunit sinabi niya na ang mga homes mismo ay kailangan ng isang upgrade.

Ang pasilidad nila ay may 15 na kuwarto at may apat na kama ang bawat isang silid.

As you can imagine may apat na tao ang naghahati sa isang kuwarto, ang simpleng kurtina ay hindi nakatulong na pigilan ang pagkalat ng COVID sa aming pasilidad.

Sinabi ni Wilms na may 22 residente na pumanaw dahil sa isang outbreak.

At hindi pa rin kami nakakarekober mula roon.

Kung nais mag-hire ng gobyerno ng mas maraming care home staff, sinabi ng Canadian Union of Public Employees sa Manitoba na maaaring magsimula ang probinsya sa pamamagitan ng pag-aalok ng bagong kontrata sa kanilang existing na long-term care workers. Bagama’t ang mga negosasyon ay nagpapatuloy, ang mga manggagawa ay hindi tumaas ang suweldo sa loob ng limang taon.

Ang Canadian Union of Public Employees CUPE ay nagdaos ng protesta noong Huwebes sa parehong lokasyon ng pag-anunsyo noong Biyernes.

Isang artikulo ni Ian Froese (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.