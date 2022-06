Bagong gabinete ni Ontario Premier Doug Ford manunumpa sa Biyernes

Ang seremonya ay magsisimula ng 10 n.u. ET, kasunod ang talumpati ng premier.

Ang mga imbitasyon ay naipadala na sa mga panauhin, ngunit sinabi ng isang source sa gobyerno na ang premier ay hindi pa tumatawag sa mga bagong ministro ng gabinete upang ipaalam sa kanila ang kanilang mga bagong puwesto.

Ang dating gabinete ni Ford ay may 28 katao, ngunit mayroon na siyang mas malaking caucus na pagpipilian sa pagkakataong ito, na may 83 Tories na nahalal ngayong buwan.

Sa Canada, Tories ang tawag sa mga miyembro ng Conservative Party.

Iyon ang nagpaigting sa mga haka-haka na lalakihan ni Ford ang kanyang gabinete, marahil paghihiwalayin ang mas malaking mga ministro sa mas nakapokus na mga portfolio.

Ang kalusugan at edukasyon ang dalawang importanteng trabaho na kailangan punan ni Ford, bilang ito ang dalawang pinakamalaking mga ministro at ang gobyerno ay nagpaplano na gumastos ng bilyon-bilyon sa imprastraktura ng mga ospital at may mga negosasyon sa mga guro sa hinaharap.

Batay sa pokus ng budget ng Progressive Conservatives — na ipinakilala bago ang eleksyon at naging plataporma rin ng partido — ang mga ministro na mamamahala sa transportasyon at imprastraktura ay magiging importante rin para sa premier.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.