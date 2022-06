Final countdown para i-ban ang single-use plastics sa Canada magsisimula ngayong araw

Ipapaliwanag ni Environment Minister Steven Guilbeault at iba pang ministro at Liberal MPs ang plastics ban sa isang serye ng mga event sa buong bansa ngayong araw.

Canadian Environment Minister Steven Guilbeault. Litrato: La Presse canadienne / Chad Hipolito

Si Guilbeault ay inaasahan rin na magsasalita tungkol sa mga plano para imandato ang minimum amount ng recycled content sa iba pang plastic items habang naghahanap ang gobyerno ng mas malaking market para sa recycled plastic sa Canada.

Ang draft regulations para i-ban ang anim na plastic items ay inilathala noong Disyembre at ang gobyerno ay kailangan magkaroon ng at least anim na buwan na phase-in period sa oras na mailathala ang mga pinal na regulasyon ngayong buwan.

Anim lamang na espisipikong manufactured plastic items ang maaapektuhan ng initial ban, matapos idetermina ng gobyerno na mahirap itong i-recycle ngunit may mga madaling alternatibo.

Kasama rito ang straw, takeout containers, grocery bags, cutlery, stir sticks at plastic rings na ginagamit para pagsamahin ang six cans o mga bote.

Ang pagkilos ay dumating halos tatlong taon matapos unang ipinangako ni Prime Minister Justin Trudeau na ang kanyang gobyerno ay ipe-phase out ang produksyon at paggamit ng hard-to-recycle plastic items habang tina-target ang zero plastic waste sa pagtatapos ng dekada.

Noong umpisa sinabi niya na ang ban ay magaganap noong 2021, ngunit ang scientific assessment ng plastics na kailangan para ilagay ang ban sa mosyon ay naantala ng COVID-19 na pandemya.

Kaso sa korte nagpapatuloy

Kasunod ng naturang assessment, na na-finalize noong Oktubre 2020, itinalaga ng gobyerno na ang manufactured plastics ay toxic sa ilalim ng Canadian Environmental Protection Act.

Ang designation na iyon ay kailangan bago ipagbawal ang anumang bagay.

Sinampahan ng kaso ng isang koalisyon ng plastics makers ang gobyerno hinggil sa designation na ito noong Mayo 2021, at ang kaso ay inaasahan na didinigin ngayong taon.

Ang plastic waste ay isang lumalaking problema sa buong mundo, na may tinatayang 10% or less ng karamihan sa manufactured plastic ang nire-recycle.

Napag-alaman ng isang research study na inilathala ng Environment and Climate Change Canada noong 2019 na 3.3 milyong tonelada ng plastic ang itinapon, halos kalahati nito ay plastic packaging. Less than one-tenth noon ay ni-recycle. Karamihan sa plastic ay itinapon sa mga landfill, kung saan daan-daang taon ang kakailanganin bago ito mabulok.

Tinataya na 29,000 tonelada ang nagiging plastic pollution, nakakalat sa mga parke, kagubatan, mga daluyan ng tubig at mga baybayin na may mga upos ng sigarilyo, food wrappers at disposable coffee cups.

Ang Great Canadian Shoreline Cleanup project noong 2019 ay nilinis ang mahigit 163,000 kilo ng plastic waste mula sa halos 4,000 kilometro ng baybayin sa Canada. Kasama sa documented haul ang mahigit 12,000 plastic bottles, 12,480 plastic straw at halos 17,000 plastic bags.

Ipinakita ng pederal na datos na noong 2019, 15.5 bilyon na plastic grocery bags, 4.5 bilyon na piraso ng plastic cutlery, 3 bilyon na stir sticks, 5.8 bilyon na straw, 183 milyon na six-pack rings at 805 milyon na takeout containers ang ipinagbili sa Canada.

Umaksyon na ang Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island at Nova Scotia laban sa plastic bags, gayundin ang ilang siyudad kasama ang Regina at Montreal.

Ang ilang retailers ay mas mabilis din na kumilos kaysa sa gobyerno, tinanggal ng Sobeys ang single-use plastics sa checkout counters nito noong 2020, at sumunod din ang Walmart noong nakaraang Abril.

Maraming fast food outlets ang pinalitan na ang plastic straw ng paper versions sa nakalipas na mga taon.

Isang artikulo ni Mia Rabson (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.