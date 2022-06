[Ulat] Pagdiriwang ukol sa magkaibang kultura ng mga imigrante na taga-London, idinaos

Nagtuloy-tuloy ang mga pagtatanghal sa musika, sayawan at kantahan ng mga kalahok sa 2022 London Multicultural Festival.

Ito ay dumating matapos ang dalawang taon ng COVID. Ito na ang pinakamalaki na multicultural festival sa London sa likod ng mga challenges, sabi ni London Multicultural Community Association (LMCA) President Jack Malkin.

Kasama na nakisaya sa pagtitipon ang mga Pilipino sa lungsod na ibinida ang mga etnikong sayaw na ikinatuwa ng mga manonood.

Nagpakitang gilas naman ang mga bata sa astig na pagsayaw ng Tinikling na nagbigay aliw sa mga nakibahagi sa kasiyahan.

Masayang nagtanghal ang BISAYA Dance Squad sa etnikong sayaw na Dayang-dayang sa harap ng maraming manonood.

Mula alas-onse ng umaga hanggang mag alas-kuwatro ng hapon araw ng Linggo ay ibinida ng mga kalahok ang mayaman na kultura mula sa kani-kanilang bansa na pinanggalingan.

Higit sa labing lima na grupo mula sa magkakaibang ethnic background ang nakilahok sa London Multicultural Festival LMF .

Sinabayan ng mga manonood ang pagpalakpak sa saliw ng musika na sinasayaw ng Cracovia Polish Folk Dance Ensemble.

Isang sayaw na may mabilis na tiyempo ang ipinakita ng mga mananayaw na Polish. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Salitan ang mga pagtatanghal tampok ang mga musika, kantahan at sayawan ng grupo mula sa iba't ibang etnikong grupo.

Mabibili sa mga itinayong booth sa harap ng Covent Market ang mga produkto na nagpakita sa angking kultura mula sa pinanggalingan na bansa ng mga Londoners.

Hindi naman pinalampas at pinaghandaan ni Aida Aguilar-Osborne ang makatulong na mairepresenta ang Filipino community sa selebrasyon. Ipinagmamalaki ko na tayo ay Pilipino, na maipakita ang ating kultura sa lahat, sabi ni Aida. Dumadaan ang mga tao sa ating booth kahit ang mga lokal naghahanap ng halo-halo. Napakahaba ng linya.

Si Aida Aguilar-Osborne ay ang kasalukuyang pangalawang pangulo ng Filipino Canadian in London and District. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Bukod sa pinilahan na mga paninda na pagkain ay may ipinagbibili na mga gamit at damit.

Pinilahan ng mga mamimili ang pork ihaw-ihaw na alok ng mga Pilipino sa pistahan. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang London Multicultural Community Association LMCA ay inorganisa noong 2010. Ayon kay Malik naghahanap ang asosasyon ng pondo at gumagawa ng paraan para matulungan lalo na ang mga bagong dating sa lungsod.

[Kami] ay nagbibigay ng scholarships para sa high school students, tumutulong sa imigrante na nagnenegosyo - sa workshops, sa wika at cultural barriers. Wala kang networking, ang financial at credit history mo 'di gaya sa mga pinanganak dito. [Ang] maunawaan paano ang business community magpatakbo at [ang] espisipiko na regulasyon sa iba-ibang negosyo, aniya.

Noong isang linggo inalala sa komunidad ng London ang marahas na pag-atake sa isang pamilya isang taon na ang nakalipas.

Sariwa pa sa marami ang malalim na sugat dulot sa sinapit ng pamilya Afzaal noong ika-6 ng Hunyo taong 2021.

Tumalon ang trak sa curb ng kalsada at inararo ang pamilya Afzaal habang magkakasamang naglalakad. Nasawi sa insidente sina Yumna Afzaal, 15, ang kanyang ina at ama, Madiha Salman, 44, at Salman Afzaal, 46, at ang kanyang lola, Talat Afzaal, 74-anyos. Paniwala ng pulisya na tinarget ang pamilya dahil sa kanilang paniniwala bilang Muslim.

Nakiisa ang London Multicultural Community Association LMCA sa pagdalamhati at pag-alala sa malagim na insidente.

Ikinabigla ito ng lahat. Bagay na hindi inaasahan saanman maging dito sa London. Nagkataon, isang linggo bago ang festival, isang pag-alala ang ginawa natin sa unang anibersaryo, sabi ni Malkin.

Dalawang buwan bago ang malagim na insidente, Marso 2021, isang pag-aaral ang ginawa sa lokal ng London-Middlesex bilang bahagi sa inisyatiba laban sa diskriminasyon.

Sa pag-aaral ng London and Middlesex Local Immigration Partnership na inilabas noong Agosto 2021 ay ini-report na 4 sa bawat 10 respondents sa grupo ng imigrante at visible minorities sa lugar ay nakaranas ng diskriminasyon sa nakalipas na tatlong taon. Ang pag-aaral ay mayroong 829 na respondents.

Batay rito, may kinalaman sa relihiyon at lahi (ethnicity) ang naranasan na diskriminasyon at karamihan sa nag-report ay Sikh at South Asian.

Napag-alaman na madalas mangyari ang diskriminasyon habang nasa eskwelahan, sa paghahanap o kaya ay sa promosyon ng trabaho, paggamit ng pampublikong sasakyan, sa tindahan, bangko o kaya sa restaurant. Karaniwan na dahilan sa naiulat na diskriminasyon ay dahil sa kulay ng balat, kultura o kaya ay accent (pananalita).

Nagbigay pag-asa para kay Malkin na marami ang organisasyon na tumutulong umano para labanan ang diskriminasyon at rasismo.

In celebrating unity and inclusivity, people participate in the festival. This is our answer to haters and racists that a diverse community can work together and support each other. Isang quote mula sa Jack Malkin, President, London Multicultural Community

Giit ni Malkin marami man ang mga bagay na maipagmamalaki sa kultura ng bawat isa ay magagawa ito nang may pagkakaisa at sama-sama.