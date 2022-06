Dula tungkol sa gay Filipino immigrants tampok sa Montreal Fringe Festival

Ang naturang dula na kanyang isinulat sa ilalim ng pen name na Revan Badingham III ay tungkol sa dalawang lalaki na nagdesisyon magkita isang gabi matapos i-match ng Manhunter app.

Si Lemar na gagampanan ni Roy Vhinson ay isang bagong migrante na caregiver. Si Warren na bibigyang buhay naman ni Marc Ducusin ay anak ng mayamang imigranteng Pilipino. Ang dula ay iinog sa Plamondon area sa Cote-des-Neiges na itinuturing na tahanan ng maraming Pilipino sa Montreal, Que.

Ipinagmamalaki ng dula ang Filipino Canadian cast at direktor nito.

Si Vhinson ay grumadweyt kamakailan mula sa Professional Acting program ng John Abbott College. Samantala si Ducusin ay isang aktor at performer na nakabase sa Montreal at nakapagtanghal na sa mga venue tulad ng Centaur, Segal Centre, Mainline at Rialto.

Ang direktor ng dula ay ang theatre director at performance maker/researcher na si Dennis Gupa na isa ring assistant professor sa Department of Theatre and Film sa University of Winnipeg.

Ayon sa post ni Palanca sa kanyang Facebook, ang Would Virginia Woolf Contemplate on Suicide if she were Filipino? ay nanomina ngayong Biyernes bilang "Most Promising English Text" sa Frankie Awards na inisponsoran ng Playwrights Guild of Canada.

Isang episode ng Let’s Go na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.