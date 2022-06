Labis na pagkalasing bilang depensa: Ipinakilala ng Canada sa isang panukalang batas

Ang Minister of Justice na si David Lametti at Minister of Women and Gender Equality and Youth na si Marci Ien ay magbibigay ng higit pang mga detalye sa isang press briefing ngayong Biyernes ng hapon.

Ipinahiwatig ng pederal na gobyerno ng Canada, sa pamamagitan ng isang notice sa order papaer, na magpapakilala ito ng isang panukalang batas sa paksang ito, na pinamagatang An Act to amend the Criminal Code (extreme voluntary intoxication).

Noong nakaraang buwan, ang pinakamataas na hukuman sa lupain ay nagpasiya sa isang nagkakaisang paghatol na labag sa konstitusyon ang paggamit ng isang seksyon ng Criminal Code na pumipigil sa pagtatanggol sa automatism, iyon ay isang estado ng matinding pagkalasing na nagreresulta sa pagkawala ng kontrol sa sarili.

Si Judge Nicholas Kasirer, na sumulat ng desisyon, ay sinabi na ito ay lumalabag sa Canadian Charter of Rights and Freedoms dahil ang pagpili ng isang tao na maglasing ay hindi nangangahulugang nilayon niya na gumawa ng isang pagkakasala na may karahasan.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.